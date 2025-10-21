Charlotte, NC — El jueves 20 de noviembre de 2025, la Coalición para el Avance de Latinos con Discapacidades (CALD) celebrará el encuentro comunitario “De Barreras a Puentes”, un espacio creado especialmente para familias latinas, cuidadores y profesionales comprometidos con la inclusión y la equidad.
El evento ofrecerá una mañana de conexión, aprendizaje y empoderamiento, donde las familias podrán acceder a información confiable, conocer organizaciones locales y compartir sus experiencias en un ambiente cálido y respetuoso.
“Como madre de un joven con discapacidad, sé lo difícil que puede ser encontrar apoyo o simplemente alguien que escuche sin juzgar. Este evento nació precisamente para eso: para unir a las familias y construir juntos un puente hacia la inclusión”, expresó Irlanda Ruiz, representante de CALD y fundadora de HABILIDADX.
Durante el encuentro se presentará la primera Guía Bilingüe de Recursos sobre Discapacidad en Carolina del Norte, una herramienta creada para ayudar a las familias a identificar servicios locales, entender sus derechos y fortalecer sus redes de apoyo.
Qué ofrecerá el evento
• Consejos sobre seguridad y derechos
• Lanzamiento de la nueva Guía Bilingüe de Recursos
• Participación de organizaciones locales que brindan apoyo real
• Refrigerios ligeros y un ambiente acogedor
Datos del evento
- Jueves, 20 de noviembre de 2025
- 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
- Charlotte, NC (la dirección se compartirá al registrarse)
- Entrada gratuita
- Registro: https://forms.gle/a7gjeG6Snj5k6EZC6
El encuentro espera reunir a más de 50 familias, aliados y organizaciones que trabajan por un mismo propósito: construir comunidades más accesibles y solidarias.
Contacto para medios
Irlanda Ruiz, en representación de CALD
Teléfono: 704-900-1670
Correo electrónico: info@habilidadx.org