Charlotte, NC — El jueves 20 de noviembre de 2025, la Coalición para el Avance de Latinos con Discapacidades (CALD) celebrará el encuentro comunitario “De Barreras a Puentes”, un espacio creado especialmente para familias latinas, cuidadores y profesionales comprometidos con la inclusión y la equidad.



El evento ofrecerá una mañana de conexión, aprendizaje y empoderamiento, donde las familias podrán acceder a información confiable, conocer organizaciones locales y compartir sus experiencias en un ambiente cálido y respetuoso.

“Como madre de un joven con discapacidad, sé lo difícil que puede ser encontrar apoyo o simplemente alguien que escuche sin juzgar. Este evento nació precisamente para eso: para unir a las familias y construir juntos un puente hacia la inclusión”, expresó Irlanda Ruiz, representante de CALD y fundadora de HABILIDADX.

Durante el encuentro se presentará la primera Guía Bilingüe de Recursos sobre Discapacidad en Carolina del Norte, una herramienta creada para ayudar a las familias a identificar servicios locales, entender sus derechos y fortalecer sus redes de apoyo.

Qué ofrecerá el evento

• Consejos sobre seguridad y derechos

• Lanzamiento de la nueva Guía Bilingüe de Recursos

• Participación de organizaciones locales que brindan apoyo real

• Refrigerios ligeros y un ambiente acogedor

Datos del evento



Jueves, 20 de noviembre de 2025

9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Charlotte, NC (la dirección se compartirá al registrarse)

Entrada gratuita

Registro: https://forms.gle/a7gjeG6Snj5k6EZC6

El encuentro espera reunir a más de 50 familias, aliados y organizaciones que trabajan por un mismo propósito: construir comunidades más accesibles y solidarias.

Contacto para medios

Irlanda Ruiz, en representación de CALD

Teléfono: 704-900-1670

Correo electrónico: info@habilidadx.org