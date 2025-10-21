Ciclo de películas al aire libre gratuito: La familia Addams

Charlotte, NC.- Camp North End, 300 Camp Road, Charlotte, Carolina del Norte, hace que las noches de los jueves sean especiales con Crossroads Cinema. La popular serie de películas GRATUITAS se ha extendido hasta el otoño de 2025.
Los eventos empiezan a las 7:00 p.m. Las películas empiezan a las 8:00 p.m. Puede encontrar información aquí y los eventos de Facebook de cada película en la página de Facebook de Camp North End.
Crossroads Cinema ofrece películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford de fondo.
Tendrás tiempo para reservar tu lugar, comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End y disfrutar de juegos arcade retro gratuitos. Si llueve, el evento se traslada al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite traer comida ni bebida del exterior.
Hay mucho estacionamiento gratuito. (Consulte la información de estacionamiento a continuación).
Próximas funciones
- 23 de octubre: La familia Addams
- 30 de octubre: Hocus Pocus
Estacionamiento en Camp North End
Hay mucho estacionamiento gratuito en Camp North End:
- Distrito de Boileryard: 1824 Statesville Avenue
- Distrito de Mount: 1774 Statesville Avenue
- Distrito de Keswick: 1801 N. Graham Street
- Garaje: 120 Razades Way (primeras 3 horas gratis)