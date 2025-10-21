Statesville, NC.- ¿Lo sabía? Entre los años 2000 y 2023, 61 personas murieron en accidentes que involucraron a conductores que ignoraron la señal de alto de un autobús escolar detenido. La cifra, difundida durante la Semana Nacional de Seguridad en Autobús Escolar, refuerza un mensaje que no admite dudas: “Parar significa parar.”

Las autoridades de tránsito y los distritos escolares de todo el país impulsan esta campaña anual para recordar la importancia de respetar las normas de seguridad que protegen a los niños durante sus trayectos escolares. Cada día, millones de estudiantes dependen de los autobuses escolares, y un solo descuido al volante puede tener consecuencias fatales.

Los expertos destacan que la mayoría de los incidentes ocurren cuando los vehículos no se detienen al ver las luces intermitentes rojas o el brazo de parada extendido del autobús. Estas señales indican que los niños están subiendo o bajando del vehículo, momentos en los que son especialmente vulnerables al tráfico circundante.

El primer consejo para los conductores consiste en respetar siempre las señales del autobús. Las luces y el brazo de parada no son una sugerencia, sino una advertencia obligatoria. El conductor debe detener su vehículo por completo y esperar hasta que el autobús reanude la marcha y apague sus luces antes de continuar.

El segundo punto clave es denunciar las infracciones. Si una persona presencia a un conductor que ignora las señales de un autobús escolar o conduce de forma peligrosa en su proximidad, debe informar de inmediato a las autoridades locales. La colaboración ciudadana ayuda a prevenir tragedias y a reforzar la seguridad vial.

Por último, los organismos de seguridad insisten en mantener paciencia y cortesía cuando se conduce cerca de autobuses escolares. Unos segundos de espera pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La seguridad de los niños depende de la responsabilidad colectiva de cada conductor.

Las instituciones que promueven la campaña invitan a la comunidad a consultar más recomendaciones en el portal oficial de seguridad escolar: https://bit.ly/4h3lbxj.

La Semana Nacional de Seguridad en Autobús Escolar busca recordar que cada conductor tiene en sus manos la posibilidad de proteger vidas. Porque cuando un autobús escolar se detiene, detenerse no es una opción: es un deber.

