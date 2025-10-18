Un incendio y un robo conectan a un mismo sospechoso

Burke, NC.- Douglas Allen Shuford Jr., de 25 años de edad, enfrenta múltiples cargos luego de que las autoridades de Burke County lo vincularan con un robo y un incendio que afectó el servicio de telecomunicaciones en la zona de Connelly Springs. Su arresto se produjo tras una investigación conjunta entre la Oficina del Sheriff, el Departamento de Bomberos del Municipio de Icard y el mariscal de bomberos del condado.

El 7 de octubre de 2025, la Oficina del Sheriff de Burke County respondió a un reporte de allanamiento y robo en una propiedad ubicada en 8209 Winkler Rd. La víctima denunció que varias robaron herramientas y objetos de su garaje. Un video de seguridad mostró un todoterreno plateado circulando por el área durante el momento del incidente, convirtiéndose en la principal pista del caso.

Días después, el 13 de octubre alrededor de las 3:30 a.m., los bomberos y los agentes del sheriff acudieron a la Escuela Primaria Icard tras recibir un aviso de incendio en una caja de servicios públicos. Los equipos de emergencia determinaron que la caja pertenecía a la empresa Brightspeed, dedicada a las telecomunicaciones, y que el daño había provocado un apagón que afectó entre 40 y 50 clientes en la zona de Icard School Road.

Los investigadores analizaron los registros de video y detectaron nuevamente un todoterreno plateado desplazándose hacia y desde el lugar del incendio en el mismo rango horario. La coincidencia con el vehículo visto durante el robo anterior despertó sospechas de una posible conexión entre ambos incidentes.

Tras un operativo de rastreo, los agentes localizaron el SUV sospechoso en la dirección 7566 Spann Hill, residencia de Shuford Jr. Durante el registro, los oficiales incautaron evidencia y bienes robados que relacionan al joven con los dos hechos.

El 15 de octubre, Shuford Jr. se presentó en la Oficina del Magistrado de Burke County, donde recibió cargos por lesión a infraestructura de servicios públicos, allanamiento, hurto tras ingreso ilegal y posesión de bienes robados. La autoridad judicial le fijó una fianza asegurada de 50.000 dólares.

La primera audiencia judicial se realizó el 16 de octubre en el Tribunal de Distrito del Burke County. Las autoridades continúan evaluando el impacto del apagón y la extensión total de los daños ocasionados por el incendio.

