Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 1300 Wembley Drive en Eastway Division.

Major Dave Johnson on scene providing information on the Eastway Division homicide. pic.twitter.com/ibbrQmloXj — CMPD News (@CMPD) October 18, 2025

El sábado 18 de octubre, poco antes de las 2:00 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 1300 Wembley Drive. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina con lesiones que ponían en peligro su vida. MEDIC declaró el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Guillet es el detective principal asignado a este caso.

Lee también: CMPD pide ayuda para localizar a hombre desaparecido

El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251018-0157-01.

Video: Homicidio en la Pulga Midnight Rodeo