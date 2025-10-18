Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 1300 Wembley Drive en Eastway Division.
Major Dave Johnson on scene providing information on the Eastway Division homicide. pic.twitter.com/ibbrQmloXj
— CMPD News (@CMPD) October 18, 2025
El sábado 18 de octubre, poco antes de las 2:00 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 1300 Wembley Drive. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina con lesiones que ponían en peligro su vida. MEDIC declaró el fallecimiento de la víctima en el lugar.
Lee también: CMPD arresta a «Sharon» por delito contra menores entre 14 y 15 años
Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también colaboraron.
La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Guillet es el detective principal asignado a este caso.
Lee también: CMPD pide ayuda para localizar a hombre desaparecido
El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251018-0157-01.