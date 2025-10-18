Creedmoor, NC.- La División de Aplicación de la Ley de Alcohol de Carolina del Norte (ALE) y el Departamento de Policía de Creedmoor (CPD) informó sobre 10 detenidos de una mega organización de narcotráfico que ahora enfrentan más de 100 cargos por diversos delitos.

Después de recibir numerosas quejas de ciudadanos con respecto a la actividad delictiva en curso, incluida la distribución de drogas ilegales en los alrededores de City Tavern en 404 N Main St, Creedmoor, NC 27522, la División de Aplicación de la Ley de Alcohol de Carolina del Norte (ALE) y el Departamento de Policía de Creedmoor (CPD) lanzaron una investigación encubierta conjunta en agosto para abordar estas preocupaciones.

Lee también: Acusan a líderes del Cártel de Sinaloa por narcotráfico y lavado de dinero

Como resultado de la investigación, agentes especiales de ALE y oficiales del CPD incautaron medio kilogramo de crack y cocaína en polvo, e identificaron a varias personas involucradas en una organización de narcotráfico a gran escala, provenientes de clientes que las fuerzas del orden encontraron durante la investigación. Este grupo fabricaba, traficaba y distribuía drogas ilícitas en toda la comunidad de Creedmoor, incluyendo propiedades ubicadas cerca de escuelas, parques infantiles y establecimientos con licencia ABC.

El miércoles 15 de octubre de 2025, agentes especiales de ALE y oficiales del CPD ejecutaron una orden de allanamiento en el número 317 de Park Ave en Creedmoor, una residencia identificada durante la investigación como un lugar de fabricación y venta de drogas. Las autoridades incautaron 77.5 gramos de crack, tres armas de fuego (incluida una confirmada como robada), dos vehículos y aproximadamente $7.000 en efectivo.

Hasta la fecha, 10 personas han sido arrestadas o acusadas, y hay cargos pendientes contra dos sospechosos adicionales. En total, los arrestados enfrentan 105 cargos por delitos graves y nueve delitos menores, lo que suma un total de 114 cargos. La investigación continúa y se prevén más arrestos y cargos.

“Una investigación de esta magnitud no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores de ALE”, declaró el jefe del CPD, Troy Wheless. “Agradezco al director House y a los hombres y mujeres de ALE por la increíble cantidad de tiempo y recursos que dedicaron a este caso. Juntos, seguiremos trabajando para hacer de Creedmoor una comunidad más segura y mantener las drogas alejadas de nuestras guarderías, escuelas y calles”.

Además de los cargos penales, se presentará un informe de infracciones a la Comisión ABC de Carolina del Norte, en el que se detallarán tanto las actividades delictivas como las infracciones administrativas detectadas durante la investigación. Las infracciones detectadas en el negocio incluyen:

La venta de alcohol a clientes ebrios

Permitir la actividad de drogas en los locales autorizados

Permitir que los empleados trabajen después de consumir bebidas alcohólicas

“Esta investigación conjunta demuestra que nuestras comunidades son más seguras cuando las fuerzas del orden colaboran para generar un impacto positivo”, declaró Bryan House, director de ALE. “Alentamos a todos a que, si ven algo, lo digan, y aplaudimos a los ciudadanos de Creedmoor que hicieron precisamente eso”.

Personas arrestadas

Las siguientes personas fueron arrestadas con base en los resultados de la investigación:

Tracey Lee Cozart, de 51 años, originaria de Creedmoor, enfrenta 40 cargos graves.

Paul Lamont Bullock, de 51 años, de Stem, enfrenta 21 cargos graves y tres cargos menores.

Christopher Ragland, de 47 años, de Creedmoor, enfrenta 23 cargos graves y un cargo menor.

Fisher Scott Ford, de 27 años, de Creedmoor, enfrenta dos cargos graves.

Savanna Tomeka Dunston, de 42 años, de Creedmoor, enfrenta dos cargos graves.

Megan Whitney West, de 32 años, de Raleigh, enfrenta cuatro cargos graves.

Steven Duane Shipley II, de 45 años, de Creedmoor, enfrenta un cargo grave.

Kenneth Lee Schwartz, de 40 años, de Franklinton, enfrenta cinco cargos graves y dos menores.

Sierra Mystique Cox, de 28 años, de Creedmoor, enfrenta dos cargos menores.

Phillip Blaine Clark, de 34 años, de Raleigh, enfrenta un cargo menor.

Arrestos pendientes

Las siguientes personas tienen órdenes de arresto pendientes al 17/10/2025:

Travis Keyshawn Johnson, de 23 años, de Timberlake, fue acusado de seis delitos graves.

Marcus Shadell Lockett, de 52 años, de Creedmoor, fue acusado de un delito grave.

Comuníquese con el Secretario del Tribunal del Condado Granville para obtener una lista completa de cargos.

Acerca de ALE:

La misión principal de los Agentes Especiales de la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas (ALE), como agentes de paz con jurisdicción estatal en Carolina del Norte, es mejorar la seguridad comunitaria combatiendo la actividad delictiva en establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, tanto con licencia ABC como ilegales.

Autorizados para actuar contra cualquier delito violento o alteración del orden público, ALE es la principal agencia encargada de hacer cumplir las leyes estatales sobre control de bebidas alcohólicas, juegos de azar, lotería y tabaco, con autoridad principal sobre las leyes de reducción de molestias.

Video: Golpe histórico al narcotráfico