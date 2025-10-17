Trump anuncia rebaja en costos de fertilidad

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, anunció un acuerdo innovador con el fabricante farmacéutico EMD Serono que reducirá significativamente el costo de los medicamentos para la fertilidad para las familias estadounidenses.

En un comunicado de la Casa Blanca, señaló que este pacto, el tercero bajo la iniciativa de precios de «Nación Más Favorecida» (MFN), busca que los estadounidenses paguen los precios más bajos disponibles en otras naciones desarrolladas.

Explicaron que bajo los términos del acuerdo, el popular medicamento para la fertilidad, GONAL-F, estará disponible con descuentos masivos a través del portal TrumpRx.gov.

Estiman ahorrar más de dos mil dólares por ciclo de medicamento

Detallaron que se estima que las mujeres podrían ahorrar hasta $2.200 por ciclo en medicamentos que a menudo superan los $5.000. Además, las mujeres de ingresos bajos y medios recibirán un descuento adicional aún mayor, haciendo el tratamiento más accesible.

Por último, destacaron que el acuerdo representa un alivio financiero directo para las miles de familias que enfrentan los altos costos de los tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV), que pueden oscilar entre $12.000 y $25.000 por ciclo.

La Casa Blanca señala que esta medida se alinea con la promesa del presidente Trump de apoyar la formación de familias y hacer que tener hijos sea más asequible.

