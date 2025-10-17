sábado, octubre 18, 2025
Trump afirma que Maduro «ha ofrecido de todo» y contempla «acciones por tierra»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmó el viernes 17 de octubre que Nicolás Maduro «ha ofrecido de todo» porque teme una confrontación con Estados Unidos.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en una rueda de prensa, el mandatario estadounidense defendió sus controvertidos operativos militares en el Caribe, asegurando que su gobierno ya ha logrado el control de las rutas marítimas utilizadas para el narcotráfico.

«Nos hemos encargado del mar», expresó, antes de advertir que ahora contempla la posibilidad de tomar «acciones por tierra» para interceptar cargamentos.

Confirmó un nuevo ataque a un submarino

De la misma manera, Trump justificó la letalidad de los ataques a embarcaciones, que recientemente dejaron los primeros sobrevivientes bajo custodia estadounidense, argumentando que cada operativo equivale a «salvar la vida de 25,000 estadounidenses».

Además, confirmó que el día jueves 16 de octubre se realizó un nuevo ataque al narcotráfico en el Caribe. “Atacamos un submarino. Era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga, para que lo entiendan. No se trataba de un grupo de personas inocentes.»

Por último, Trump se refirió a la guerra de Rusia y Ucrania y afirmó que “he salvado decenas de millones de vidas… esta es prácticamente la última… y creo que vamos a tener éxito con esta guerra».

