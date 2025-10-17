Megaoperativo en Massachusetts deja mil 400 migrantes detenidos

Boston.- Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conjuntamente con agencias concluyeron el «Operativo Patriot 2.0», una acción de varias semanas que resultó en el arresto de 1.406 inmigrantes indocumentados en todo Massachusetts.

ICE detalló en un comunicado, que el operativo se centró en amenazas a la seguridad pública, incluyendo miembros de organizaciones criminales transnacionales como MS-13 y Tren de Aragua, fugitivos y delincuentes violentos.

Explicaron que entre los detenidos, más de 600 tenían condenas penales significativas o cargos pendientes por delitos graves.

Varios detenidos eran de pandillas peligrosas

Asimismo, acotaron que las autoridades confirmaron el arresto de seis miembros documentados de pandillas y tres conocidos o presuntos terroristas.

Al respecto, David Wesling, director interino de la oficina de campo de ICE ERO Boston, señaló que «el Commonwealth de Massachusetts es un lugar significativamente más seguro gracias a este esfuerzo».

«Estos incluyen delincuentes que victimizaron a personas inocentes: asesinos, violadores, traficantes de drogas y depredadores sexuales infantiles», acotó.

De la misma manera, destacó que todos los detenidos permanecerán bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.

