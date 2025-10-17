Mecklenburg destaca la recuperación de la violencia doméstica

Charlotte, NC.- Según estadísticas nacionales, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufrirán abuso de pareja a lo largo de su vida. En el condado Mecklenburg, la policía reportó 11 homicidios relacionados con la pareja en 2024, frente a seis en 2023 y dos en 2022.

La Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg ha proclamado octubre como el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica y el 12 de octubre como el Día de las Sobrevivientes de Violencia Doméstica. Ese domingo, residentes de todos los ámbitos de la vida participaron en la Caminata de Empoderamiento del Condado Mecklenburg para visibilizar las historias de las sobrevivientes y educar a la comunidad.

La organización de la caminata estuvo a cargo Shanté Cotton, sobreviviente de violencia doméstica, defensora y miembro de la Oficina de Oradores sobre Violencia Doméstica del Condado Mecklenburg, en colaboración con el Condado, Safe Alliance, Legal Aid of North Carolina, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y Atrium Health.

También la violencia doméstica en la pareja es un patrón de comportamiento abusivo utilizado por una pareja para obtener o mantener poder y control sobre la otra. La violencia en la pareja es un problema grave que afecta a personas de todas las razas, edades, géneros, niveles socioeconómicos, educativos y estratos socioeconómicos, y adopta diversas formas, como el abuso físico, sexual, verbal, emocional, psicológico, tecnológico y financiero.

La Oficina de Oradores sobre Violencia Doméstica del Condado Mecklenburg es un grupo de voluntarios y sobrevivientes que educan a la comunidad sobre la violencia de pareja a través de presentaciones dinámicas y narraciones.

La Línea de Esperanza de Greater Charlotte es una línea de apoyo de Safe Alliance para personas afectadas por violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas en el condado Mecklenburg, así como para padres que necesitan apoyo. Este recurso gratuito es confidencial, seguro y cuenta con defensores altamente capacitados con el conocimiento y la empatía necesarios para ayudar a quienes llaman. Llame al 980-771-HOPE (4673).

Además hay que destacar que el Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg ofrece servicios a personas y familias afectadas por la violencia de pareja, incluyendo consejería gratuita, visitas supervisadas y servicios de intercambio seguro, un Programa de Intervención contra la Violencia Doméstica certificado por el estado, evaluación y tratamiento ambulatorios por consumo de sustancias, educación comunitaria y prevención del abuso en el noviazgo adolescente.

Finalmente, el Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario también alberga la Junta Asesora sobre Violencia Doméstica de Charlotte-Mecklenburg y coordina el Equipo de Revisión de Muertes por Violencia Doméstica de Mecklenburg.

