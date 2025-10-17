Charlotte, NC.- La espera terminó para los fanáticos de los Charlotte Checkers. El fin de semana del 17 y 18 de octubre marca el esperado regreso del equipo al Bojangles Coliseum, donde recibirán al Iowa Wild en una doble jornada cargada de emoción y grandes expectativas.

Brush up on everything you need to know before the first puck drop at the Coliseum this season with the @Bojangles Game Preview! 📝 https://t.co/ayvjKCNRAB pic.twitter.com/wBoLYxdBOH — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) October 17, 2025

Los actuales campeones de la Conferencia Este llegan con un récord de 1-1-0-0, ubicados en el quinto puesto del Atlántico, mientras que Iowa aún busca su primera victoria tras iniciar con dos derrotas. Las estadísticas anticipan un choque intenso: Charlotte mantiene un juego de poder del 37,5%, una cifra destacada en la liga, mientras que Iowa intenta mejorar su desempeño defensivo tras permitir cinco goles por partido.

El regreso a casa tiene un sabor especial para los Checkers. La temporada pasada convirtieron su estadio en una verdadera fortaleza, terminando con uno de los mejores récords locales del Este. Cerraron la campaña regular con un impresionante 6-3-0-0 en sus últimos nueve juegos en casa y un promedio de más de cuatro goles por encuentro en cada victoria.

El partido inaugural también trae una nueva figura al liderazgo del equipo: Trevor Carrick. El defensor veterano fue designado como el octavo capitán en la historia de la franquicia. Con más de 400 juegos disputados para Charlotte, Carrick se consolida como un referente dentro y fuera del hielo. Su rendimiento el año pasado fue sobresaliente, logrando 50 puntos, la mejor marca de su carrera, y entrando en la historia del club como uno de los pocos defensores en alcanzar esa cifra.

Entre las nuevas promesas, Ben Steeves y Jack Studnicka se perfilan como piezas clave del ataque. Steeves brilló en el inicio de la temporada con dos goles en jugadas de poder, mientras que Studnicka lidera al equipo con tres puntos en solo dos partidos.

Al iniciar el partido los primeros 1500 fanáticos recibirán una réplica de la bandera de campeones de la Conferencia Este, cortesía de Novant Health. El sábado 18 de octubre, el Coliseum vivirá la tradicional jornada “Mi Primer Partido de Damas”, con entradas para niños a solo cinco dólares acompañados por un adulto.

Quienes no puedan asistir podrán seguir toda la acción en vivo a través de AHLTV en FloHockey o por la transmisión radial disponible en la app oficial de los Checkers. Charlotte se prepara para encender nuevamente el hielo y defender su título con garra y talento.

Con información de Checkers.

