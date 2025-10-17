Imputan a John Bolton por documentos clasificados

Washington D.C. – Un gran jurado federal presentó una acusación formal contra el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, de 76 años y residente de Bethesda, Maryland, por graves delitos relacionados con el manejo indebido de información clasificada.

El Departamento de Justicia en un comunicado detalló que la acusación imputa a Bolton ocho cargos por transmisión de información de defensa nacional (NDI) y diez cargos por retención ilegal de NDI.

La Fiscal General, Pamela Bondi, señaló que «existe un solo nivel de justicia para todos los estadounidenses. Cualquiera que abuse de una posición de poder y ponga en peligro nuestra seguridad nacional rendirá cuentas. Nadie está por encima de la ley».

Justice Department Statements Regarding Indictment of Former National Security Advisor John Bolton https://t.co/lrNzDZqzvi @FBIBaltimore pic.twitter.com/yLcEqSjkLF — FBI (@FBI) October 16, 2025

La acusación alega que Bolton transmitió ilegalmente Información de Defensa Nacional (NDI) utilizando cuentas personales de correo electrónico y aplicaciones de mensajería para enviar documentos sensibles, clasificados hasta el nivel de Alto Secreto.

De la misma manera, destacaron que estos documentos revelaban inteligencia sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior.

Ver más: FBI allana la residencia de John Bolton

Lo acusan que retuvo ilegalmente documentos

Por otro lado indicaron, que la acusación sostiene que Bolton retuvo ilegalmente documentos de NDI en su residencia. Estos documentos incluían inteligencia sobre los líderes de un adversario, así como información que revelaba fuentes y métodos de recopilación utilizados para obtener declaraciones sobre un adversario extranjero.

«La investigación del FBI reveló que John Bolton presuntamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, en violación directa de la ley federal», afirmó el Director del FBI, Kash Patel.

«La instrumentalización de la justicia no será tolerada, y este FBI no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace nuestra seguridad nacional», acotó.

Video: Beneficios gratuitos para mujeres embarazadas en Gastonia