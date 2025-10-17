Fallece detenido de ICE en hospital de Miami

Miami.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que un hombre de nacionalidad jornada, murió bajo custodia de ICE en Miami.

En un comunicado, identificaron al migrante como Hasan Ali Moh’D Saleh, un ciudadano jordano de 67 años, quien fue declarado muerto el 11 de octubre en el Larkin Community Hospital de Miami.

Indicaron que la causa preliminar del fallecimiento fue un paro cardíaco.

Explicaron que Saleh había sido trasladado al hospital un día antes desde el Centro de Detención de Krome debido a una fiebre. Según el comunicado de ICE, el personal médico lo encontró inconsciente y, a pesar de los esfuerzos de reanimación, falleció.

Tenía historial médico significativo

De la misma manera, señalaron que el informe destaca que Saleh tenía un historial médico significativo, que incluía hipertensión, enfermedad cardíaca y renal, y diabetes.

Por otro lado, ICE, indicó que el migrante tenía una larga historia en EE. UU., habiendo ingresado en 1994 y obtenido la residencia permanente, la cual perdió tras una condena por fraude en 2018. En febrero de 2020, un juez de inmigración ordenó su deportación a Jordania.

Por último, acotaron que fue arrestado nuevamente en septiembre de 2025 para hacer cumplir dicha orden. ICE ha notificado a las autoridades correspondientes y al consulado de Jordania, en cumplimiento de sus protocolos.

