Fallece a los 74 años Ace Frehley, icónico guitarrista y fundador de KISS

New Jersey.- Ace Frehley, el legendario guitarrista nominado al premio GRAMMY®, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y cofundador de la icónica banda KISS, falleció el viernes 17 de octubre a la edad de 74 años.

Según un comunicado oficial publicado en las redes sociales, Frehley murió pacíficamente rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una reciente caída en su casa.

Conocido por su influyente estilo de guitarra y su personaje «The Spaceman», Frehley fue una pieza fundamental en el ascenso de KISS al estrellato mundial en la década de 1970, coescribiendo y tocando en algunos de los mayores éxitos de la banda.

Familiares recuerdan al artista

De la misma manera, la familia del músico emitió un emotivo comunicado para confirmar la noticia: «Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras dejaba esta tierra”.

“Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fuerza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá para siempre», destacó el escrito.

Por último, concluyó con un homenaje a su legado: «Descansa en paz, Spaceman 🚀». A Frehley le sobreviven su esposa Jeanette, su hija Monique, su hermano Charles, su hermana Nancy Salvner, sus sobrinas Suncere Frehley y Julie Salvner, sus sobrinos Sky Frehley y Andrew Salvner, su cuñada Michelanne y su cuñado Ron Salvner.

