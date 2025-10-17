DHS aclara que adolescente detenido era una amenaza pública

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado para aclarar sobre informes engañosos relacionados con el arresto de un adolescente brasileño de 13 años en Everett, Massachusetts.

Explicaron que el joven, con presuntos vínculos con la banda criminal brasileña «33», fue detenido por la policía local por posesión de un arma de fuego y un cuchillo.

De la misma manera, destacaron que según el informe policial, el adolescente mostró el arma a un compañero y amenazó con «disparar y matar» a otro estudiante.

Trasladado a un centro de detención juvenil

Indicaron que tras su arresto el 9 de octubre, fue puesto bajo custodia de ICE y trasladado a un centro de detención juvenil.

Al respecto, la subsecretaria del DHS Tricia Mclaughlin señaló que “estos son los hechos. Este individuo y presunto miembro de una pandilla representaba una amenaza para la seguridad pública con un extenso historial».

El DHS enfatizó que el joven tiene 11 denuncias policiales previas por delitos que van desde robos y vandalismo hasta agresión con arma peligrosa. Había entrado ilegalmente al país en 2021.

