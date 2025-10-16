Trump y Putin hablan sobre la paz en Ucrania

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que mantuvo una conversación telefónica «muy productiva» con su homólogo ruso, Vladimir Putin, centrada en encontrar una solución para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, indicó que como paso inmediato, confirmó que se reunirá este viernes en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir los avances.

De la misma manera, el primer mandatario destacó que Putin felicitó a Estados Unidos por lo que describió como el «Gran Logro de la Paz en el Medio Oriente», un hito que, según el mandatario ruso, ayudará en las negociaciones para alcanzar un cese al conflicto con Ucrania.

De la misma manera, Trump señaló que ambos líderes acordaron pasos concretos para avanzar en el diálogo. Se celebrará una reunión de asesores de alto nivel la próxima semana, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Se reunirán en los próximos días

Por otro lado, la Casa Blanca anunció que posteriormente, Trump y Putin tienen previsto un encuentro en Budapest, Hungría, para «ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria».

«El presidente Zelenskyy y yo nos reuniremos mañana (viernes 17 de octubre) en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante», destacó Trump.

Por último, indicaron que durante la llamada, también se discutieron las relaciones comerciales entre ambas naciones y Putin expresó su agradecimiento a la Primera Dama, Melania Trump, por su trabajo con la infancia.

