Periodistas de EE.UU. abandona el Pentágono en protesta masiva

Periodistas de EE.UU. abandonan el Pentágono en protesta masiva

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @DeptofWar
Maria Gabriela Perez

Washington.- Un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación de Estados Unidos rechazaron las nuevas y restrictivas directrices de prensa impuestas presuntamente por el Departamento de Guerra y procedieron a desalojar sus oficinas en el Pentágono este miércoles, al vencer el plazo para aceptar la controvertida política.

Así se conoció a través de diversos videos publicados en las redes sociales, en la que se conoció que  las reglas, autorizadas por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, otorgan al secretario de Guerra, Pete Hegseth, un poder sin precedentes para controlar la información, prohibiendo a los reporteros informar sobre cualquier dato —clasificado o no— que no cuente con su aprobación explícita.

Al menos 50 periodistas entregaron sus acreditaciones

En este sentido, un grupo de periodista en horas de la tarde del miércoles 15 de octubre comenzaron a abandonar las instalaciones que por años fueron su lugar de trabajo. Pasillos llenos con cajas, equipos de oficina, archivos y recuerdos personales fueron el preludio del éxodo.

Trascendió que en total, entre 40 y 50 periodistas entregaron sus acreditaciones en un acto de protesta unificado. Se conoció que entre los medios estaban Fox News, antiguo empleador de Hegseth, se sumó a ABC News, CBS News, CNN y NBC News. Así como a las agencias de noticias The Associated Press y Reuters, y a periódicos influyentes como The New York Times y The Washington Post.

En un comunicado conjunto, las organizaciones mediáticas declararon que la política «no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo», además de «limitar la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país».

Es de mencionar, que hasta la fecha autoridades del gobierno de Donald Trump ni del Departamento de Guerra se han pronunciado sobre la situación de los periodistas.

