Periodistas de EE.UU. abandona el Pentágono en protesta masiva

Washington.- Un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación de Estados Unidos rechazaron las nuevas y restrictivas directrices de prensa impuestas presuntamente por el Departamento de Guerra y procedieron a desalojar sus oficinas en el Pentágono este miércoles, al vencer el plazo para aceptar la controvertida política.

Así se conoció a través de diversos videos publicados en las redes sociales, en la que se conoció que las reglas, autorizadas por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, otorgan al secretario de Guerra, Pete Hegseth, un poder sin precedentes para controlar la información, prohibiendo a los reporteros informar sobre cualquier dato —clasificado o no— que no cuente con su aprobación explícita.

📌 "Un día oscuro para la libertad de prensa": por qué los periodistas que cubren el Pentágono perdieron sus credenciales. Te lo contamos 👉 https://t.co/d9O5Isn8o4 pic.twitter.com/getWihNAHw — Univision Noticias (@UniNoticias) October 16, 2025

Al menos 50 periodistas entregaron sus acreditaciones

En este sentido, un grupo de periodista en horas de la tarde del miércoles 15 de octubre comenzaron a abandonar las instalaciones que por años fueron su lugar de trabajo. Pasillos llenos con cajas, equipos de oficina, archivos y recuerdos personales fueron el preludio del éxodo.

Trascendió que en total, entre 40 y 50 periodistas entregaron sus acreditaciones en un acto de protesta unificado. Se conoció que entre los medios estaban Fox News, antiguo empleador de Hegseth, se sumó a ABC News, CBS News, CNN y NBC News. Así como a las agencias de noticias The Associated Press y Reuters, y a periódicos influyentes como The New York Times y The Washington Post.

Decenas de periodistas del Pentágono entregan sus credenciales: se niegan a aceptar las nuevas normas para la prensa impuestas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos pic.twitter.com/GvUt8LCNV3 — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) October 16, 2025

En un comunicado conjunto, las organizaciones mediáticas declararon que la política «no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo», además de «limitar la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país».

NUEVA YORK (AP) – Decenas de reporteros entregaron el miércoles las insignias de acceso y salieron del Pentágono en lugar de aceptar restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo, lo que empujó a los periodistas que cubren al ejército estadounidense más lejos de la sede de… pic.twitter.com/0HBEhzhhG9 — Argenis Martinez (@ArgenisMartz83) October 16, 2025

Es de mencionar, que hasta la fecha autoridades del gobierno de Donald Trump ni del Departamento de Guerra se han pronunciado sobre la situación de los periodistas.

