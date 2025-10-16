La FIFA vende un millón de entradas para el Mundial 2026

Washington.- El entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 26™ ha alcanzado un nivel extraordinario, con la venta de más de un millón de boletos a aficionados de 212 países y territorios, incluso antes de que se abran las ventanas de venta generales.

Así lo anunció la FIFA en un comunicado, destacando que este hito se alcanzó durante la fase de preventa exclusiva de Visa, que comenzó a mediados de septiembre, confirmando el masivo interés global por el torneo que se celebrará en Norteamérica.

De la misma manera, señalaron que con 28 selecciones ya clasificadas para la cita mundialista, la demanda ha sido liderada, como era de esperar, por los residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden.

Por otro lado, indicaron que el top diez de países con mayor adquisición de entradas lo completan potencias del fútbol y mercados apasionados como Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Al respecto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su entusiasmo por la abrumadora respuesta del público. «Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos. La respuesta ha sido increíble y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo».

«Es un paso muy emocionante rumbo al 2026», añadió.

Próxima Oportunidad para los Aficionados

Por otro lado, la FIFA anunció que para aquellos que no lograron asegurar sus entradas en la preventa, la FIFA ha anunciado que el próximo período de venta comenzará el lunes 27 de octubre.

Explicaron que en esta fase, se abrirá un sorteo de acceso anticipado que permitirá solicitar boletos individuales para cualquiera de los 104 partidos del torneo, así como abonos específicos por estadio o por selección.

Además, para garantizar la seguridad y combatir la reventa no autorizada, la FIFA ha habilitado una plataforma oficial de intercambio en FIFA.com/tickets. Asimismo, ya están disponibles los paquetes de hospitalidad para partidos individuales o múltiples a través de FIFA.com/hospitality.

Por último, la FIFA reitera su recomendación a todos los aficionados de adquirir sus boletos y paquetes exclusivamente a través de los canales oficiales para garantizar su validez y evitar fraudes.

