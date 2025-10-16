ICE descubre fraude masivo en programa de empleo para extranjeros

Viriginia.- La Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la agencia ICE ha descubierto un significativo esquema de fraude por parte de empleadores en el norte de Virginia que contratan a estudiantes extranjeros con visas F-1.

Así lo dio a conocer la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado, en el que indicó que tras una serie de inspecciones en persona, los oficiales hallaron pruebas de incumplimiento y fraude potencial, incluyendo lugares de trabajo falsos o inoperativos y supervisores que desconocían por completo la normativa legal para emplear a estudiantes foráneos.

Reiteran su compromiso con el programa de estudiantes

Destacaron que en un caso emblemático, la investigación se centró en un empleador cuya dirección comercial registrada era una casa residencial en los suburbios de Virginia, desde donde supuestamente se empleaba a docenas de estudiantes a través del programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT).

Al respecto, el director interino de ICE, Todd M. Lyons, señaló que «ICE mantiene su firme compromiso de proteger la integridad del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio».

«Los individuos que buscan explotar el sistema de inmigración no tienen cabida en este programa. ICE tomará medidas decisivas para hacer rendir cuentas a los infractores e intensificará las investigaciones para mitigar el fraude», acotó.

Por último, señalaron que las inspecciones en sitio son un mecanismo clave para asegurar el cumplimiento de las regulaciones del programa OPT, el cual ha sido objeto de preocupación por parte del Congreso y agencias de vigilancia debido al riesgo de fraude y el posible desplazamiento de trabajadores estadounidenses.

