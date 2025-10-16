Fiscalía investiga la muerte de un manifestante durante las protestas en Lima

Lima.- El Ministerio Público de Perú inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Eduardo Ruiz, de 32 años, quien murió tras recibir un impacto de bala durante las protestas sociales, el miércoles 15 de octubre en el centro de Lima.

A través de las redes sociales, indicaron que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo ha asumido el caso, ordenando el levantamiento del cuerpo en el Hospital Arzobispo Loayza y la recolección de toda evidencia audiovisual y balística en la Plaza Francia, lugar del suceso, enmarcando el hecho en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales… pic.twitter.com/xVrDUET4zu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Investigan a funcionarios policiales

Asimismo, la Fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar contra los agentes de policía que resulten responsables por los delitos de lesiones y abuso de autoridad en perjuicio de varios civiles. Entre ellos Jean Pierre Niño de Guzmán y Cristian Raymundo, quienes habrían sido heridos con perdigones de goma.

Ver más: El Congreso de Perú destituye a Boluarte y juramenta a José Jerí

Explicaron que un equipo especial compuesto por un fiscal provincial y diez fiscales adjuntos está llevando a cabo las indagatorias, que buscan identificar a posibles testigos y determinar las responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que… pic.twitter.com/1oGhKAgiD9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Es de mencionar que durante la noche del miércoles 15 de octubre se registraron fuertes protestas en la capital peruana en contra del congreso y el gobierno nacional. En las manifestaciones resultaron al menos 100 personas heridas.

Video: Camión de Bomberos: Tecnología y fuerza al servicio de la comunidad.

