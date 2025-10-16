Charlotte,NC.- El Coachella Valley Invitational (CVI) regresa al Empire Polo Club en Indio, CA, del 7 al 21 de febrero de 2026, reuniendo a varios equipos profesionales masculinos y femeninos para el evento de pretemporada más grande en la historia del fútbol profesional norteamericano, anunció AEG, la compañía líder mundial en deportes y entretenimiento en vivo.

Got added to the 2026 lineup 🤘☀️ The Coachella Valley Invitational is back and The Crown will be there!https://t.co/vNnWCxttyW — x – Charlotte FC (@CharlotteFC) October 16, 2025

Como uno de los primeros grandes eventos de fútbol profesional del año y previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, es probable que el CVI cuente con la presencia de numerosos jugadores de la Major League Soccer (MLS) que representarán a sus países en el escenario mundial, lo que aumentará la expectativa y el entusiasmo en torno al evento.

Con el apoyo de la MLS y la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), la edición 2026 de CVI albergará a jugadoras, entrenadores y ejecutivos de los clubes participantes para partidos de pretemporada, sesiones de entrenamiento y reuniones organizativas en el icónico lugar. Lee también: Charlotte FC asegura el partido de playoffs en casa con victoria sobre DC “AEG se enorgullece de asociarse una vez más con la MLS y la NWSL para traer lo mejor del fútbol profesional al Valle de Coachella”, declaró Dan Beckerman, presidente y director ejecutivo de AEG. “A través de Goldenvoice y el LA Galaxy, nos entusiasma transformar uno de los festivales más emblemáticos del mundo en un escaparate para el deporte, las jugadoras y la afición”.

Los pases para todas las fechas de la competencia ya están a la venta en www.coachellavalleyinvitational.com . El precio de los Pases de Día de Entrada General para «CVI is Back» comienza desde solo $30, y el de los Pases de Fin de Semana de Entrada General (7-8 y 14-15 de febrero) comienza desde $59. Los precios y descuentos varían según la fecha. Los Pases VIP incluyen estacionamiento preferencial, acceso al Pabellón VIP con asientos tipo lounge, comida y refrescos ilimitados (cerveza, vino, licores y bebidas sin alcohol), baños VIP y asientos a la sombra. Además de brindar a los clubes de la MLS y la NWSL un entorno inigualable para prepararse para sus próximas temporadas 2026 con un clima óptimo e instalaciones de primer nivel, CVI volverá a ofrecer a los aficionados una oportunidad íntima e inmersiva para ver en acción a algunos de los jugadores más laureados y estrellas emergentes del deporte. Los aficionados también podrán disfrutar de activaciones y experiencias únicas durante las dos semanas del evento. Lee también: La racha de victorias de Charlotte FC se acabó en NY “Gracias a nuestra colaboración con AEG, el Coachella Valley Invitational se ha convertido en una plataforma clave para que nuestros clubes se preparen juntos y demuestren el continuo crecimiento del fútbol femenino”, declaró Sarah Gregorius, Directora Sénior de Deportes de la NWSL. “Esperamos con ilusión otra pretemporada productiva y la oportunidad de que nuestros equipos ganen impulso de cara a la próxima campaña de la NWSL”. Como novedad en CVI este año, el Denver Summit FC debutará en la NWSL como preparación para su temporada inaugural, mientras que Kansas City Current, Utah Royals y North Carolina Courage también debutarán en CVI. En la MLS, el Atlanta United FC participará por primera vez. En las próximas semanas se anunciarán más clubes, el calendario de partidos y detalles de la experiencia de los fanáticos.