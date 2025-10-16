Matthews, NC.- El Departamento de Policía de Matthews lanzó una campaña preventiva con una serie de recomendaciones para disfrutar Halloween con responsabilidad y seguridad. Bajo el lema “Trick or Treat Safety Tips” (Consejos de seguridad para pedir dulces), las autoridades recordaron que nunca es demasiado pronto para comenzar a planificar la noche más esperada del año por los niños.

El objetivo de la campaña consiste en reducir accidentes y garantizar que la celebración transcurra sin incidentes. Los agentes recomiendan que los padres acompañen a los niños pequeños durante el recorrido por las casas del vecindario. En el caso de los mayores que salgan sin adultos, los padres deben planificar y revisar previamente una ruta segura y conocida.

Las autoridades también aconsejan establecer una hora específica para que los niños regresen a casa, especialmente si se trata de grupos que se desplazan por su cuenta. El cumplimiento de este horario ayuda a mantener la comunicación y el control sobre los menores.

Otro de los puntos destacados es el uso de pasos peatonales o cruces señalizados para evitar accidentes. Los conductores deben estar atentos a los peatones, pero los niños y jóvenes tienen la responsabilidad de transitar por lugares visibles y seguros.

El Departamento de Policía de Matthews enfatiza la importancia de permanecer en grupo. Los recorridos en compañía no solo son más divertidos, sino también más seguros. Además, aconseja llevar una linterna o un objeto reflectante para aumentar la visibilidad durante la noche.

La lista completa de recomendaciones incluye:

Un adulto responsable debe acompañar a los niños pequeños. Los mayores deben seguir una ruta planificada y revisada. Establecer una hora definida para volver a casa. Usar los cruces peatonales. Mantenerse en grupo durante todo el recorrido. Llevar una linterna o material reflectante.

Las autoridades locales recordaron que Halloween combina disfraces, dulces y diversión, pero también requiere precaución. Planificar la salida con antelación, respetar las normas de tránsito y mantener la supervisión constante de los menores puede marcar la diferencia entre una noche segura y un accidente.

Finalmente el Departamento de Policía invita a la comunidad a informarse sobre más consejos en su página oficial www.matthewsnc.gov/police y reiteró su compromiso con la seguridad de las familias durante esta festividad.

