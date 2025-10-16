DHS impone tarifa obligatoria de $1.000 a Parole Migratorio

Washington D.C..- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la implementación de una nueva y obligatoria tarifa de $1.000 dólares para los migrantes que reciban un permiso de permanencia temporal, conocido como parole.

A través de un comunicado se conoció que la medida busca «instituir la rendición de cuentas y prevenir el fraude rampante del sistema».

Explicaron que la tarifa, será efectiva a partir del jueves, 16 de octubre, la cual se enmarca en los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump y la secretaria Kristi Noem para, en sus palabras, devolver el «sentido común y la integridad» al sistema migratorio de la nación.

Ver más: El DHS anunció el fin inmediato del parole humanitario

La subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, señaló que «la Administración Biden abusó del sistema de inmigración de Estados Unidos y convirtió el parole en un programa de amnistía de facto, permitiendo así que millones de extranjeros ilegales sin verificación ingresaran a los EE.UU., sin hacer preguntas, en detrimento de todos los estadounidenses»

«A través de la implementación de esta nueva tarifa, el presidente Trump y la secretaria Noem están garantizando que los ciudadanos extranjeros que deseen quedarse aquí tengan un interés real y comprometido y no exploten el sistema. Este aviso es otra herramienta para detener la degradación de nuestro sistema de inmigración y restaurar la ley y el orden en nuestro país», afirmó.

Our critical work does not stop during the Democrats’ government shutdown.@DHSgov published a Federal Register notice implementing a new $1,000 immigration parole fee required by @POTUS’ One Big Beautiful Bill. Aliens must pay this new fee when they are paroled into the United… pic.twitter.com/JQ1id8f08h — USCIS (@USCIS) October 15, 2025

Detalles de Implementación y Cobro

La tarifa de $1.000 se aplicará a todos los extranjeros a quienes se les otorgue un parole bajo la Sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que incluye permisos iniciales, re-paroles, parole in place o permisos otorgados desde la custodia del DHS, a menos que califiquen para una de las diez exenciones legales estipuladas.

El DHS aclaró un punto crucial: el cobro se activa en el momento de la concesión y entrada en vigor del parole, no al presentar la solicitud. Esto significa que cualquier permiso otorgado a partir del 16 de octubre de 2025 está sujeto a la tarifa, incluso si la solicitud se presentó con anterioridad.

La recaudación de la tarifa estará a cargo de los tres componentes del DHS responsables de las decisiones de parole: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Además, la tarifa de $1.000 podrá ser ajustada anualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (CPI), y el DHS publicará un aviso anual en el Registro Federal para anunciar cualquier modificación.

Video: ¿Qué hacer si lo para ICE?