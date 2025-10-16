Charlotte, NC.- Charlotte está llena de diversión de Halloween esta temporada. Ya sea que busques eventos familiares o emociones durante la temporada, la Ciudad Reina tiene mucho que ofrecer. Aquí tienes un vistazo a 4 espeluznantes actividades de Halloween en la región de Charlotte.
Carowinds
Cuándo: noches seleccionadas hasta el 2 de noviembre
Dónde: Carowinds
Adéntrese en el corazón de Carowinds, donde le esperan emociones y escalofríos a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. El parque cuenta con cinco laberintos embrujados, cuatro zonas de terror inquietantes y cientos de monstruos que deambulan por el recinto para una noche de emoción y suspenso. Los visitantes pueden disfrutar de las atracciones emblemáticas de Carowinds en la oscuridad, lo que añade un toque extra de intensidad a la experiencia.
Lee también: Difunden consejos de seguridad para un Halloween seguro y divertido
Lugares frecuentados en Lake Hickory
Cuándo: Jueves, viernes, sábados y domingos seleccionados hasta el 2 de noviembre
Dónde: Hickory
Lake Hickory Haunts ofrece una experiencia verdaderamente única e inmersiva para los amantes de las emociones fuertes. Ubicado alrededor de una gran masa de agua, este parque temático embrujado cuenta con 13 atracciones distintas, cada una con su propia temática aterradora. Con más de 100 actores en vivo que dan vida a los sustos, Lake Hickory Haunts ofrece una inolvidable combinación de miedo y emoción, lo que lo convierte en un destino predilecto para Halloween.
The 13th Acre
Cuándo: noches selectas, del 19 de septiembre al 1 de noviembre
Dónde: Monroe
Justo al este de Charlotte, en Monroe, The 13th Acre es un inquietante sendero embrujado solo para los más valientes. Adéntrate en una pesadilla viviente mientras usted y sus amigos recorren el oscuro y retorcido sendero. Con solo una oportunidad de regresar, tendrás que enfrentarte a lo que acecha en las sombras. Criaturas aterradoras te esperan, lo que hace que esta experiencia no sea apta para cardíacos. ¿Sobrevivirá?
Lee también: Dos actividades de Halloween para disfrutar el 25 de octubre
Scarrigan Farms
Cuándo: noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre
Dónde: Carrigan Farms
¿Tienes lo necesario para enfrentarte al Sendero Embrujado en Scarrigan Farms? En algunas noches de octubre, esta granja de 110 hectáreas se convierte en uno de los lugares más aterradores de la zona. El sendero al aire libre de una milla de longitud pondrá a prueba tus nervios mientras te encuentras con demonios, payasos malvados, vampiros y otras criaturas escalofriantes que acechan en las sombras. Se requiere reservación y los visitantes deben ser mayores de 12 años para participar.