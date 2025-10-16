Charlotte, NC.- Charlotte está llena de diversión de Halloween esta temporada. Ya sea que busques eventos familiares o emociones durante la temporada, la Ciudad Reina tiene mucho que ofrecer. Aquí tienes un vistazo a 4 espeluznantes actividades de Halloween en la región de Charlotte.

Carowinds Cuándo: noches seleccionadas hasta el 2 de noviembre

Dónde: Carowinds Adéntrese en el corazón de Carowinds, donde le esperan emociones y escalofríos a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. El parque cuenta con cinco laberintos embrujados, cuatro zonas de terror inquietantes y cientos de monstruos que deambulan por el recinto para una noche de emoción y suspenso. Los visitantes pueden disfrutar de las atracciones emblemáticas de Carowinds en la oscuridad, lo que añade un toque extra de intensidad a la experiencia. Lee también: Difunden consejos de seguridad para un Halloween seguro y divertido

Lugares frecuentados en Lake Hickory Cuándo: Jueves, viernes, sábados y domingos seleccionados hasta el 2 de noviembre

Dónde: Hickory Lake Hickory Haunts ofrece una experiencia verdaderamente única e inmersiva para los amantes de las emociones fuertes. Ubicado alrededor de una gran masa de agua, este parque temático embrujado cuenta con 13 atracciones distintas, cada una con su propia temática aterradora. Con más de 100 actores en vivo que dan vida a los sustos, Lake Hickory Haunts ofrece una inolvidable combinación de miedo y emoción, lo que lo convierte en un destino predilecto para Halloween.

The 13th Acre Cuándo: noches selectas, del 19 de septiembre al 1 de noviembre

Dónde: Monroe Justo al este de Charlotte, en Monroe, The 13th Acre es un inquietante sendero embrujado solo para los más valientes. Adéntrate en una pesadilla viviente mientras usted y sus amigos recorren el oscuro y retorcido sendero. Con solo una oportunidad de regresar, tendrás que enfrentarte a lo que acecha en las sombras. Criaturas aterradoras te esperan, lo que hace que esta experiencia no sea apta para cardíacos. ¿Sobrevivirá? Lee también: Dos actividades de Halloween para disfrutar el 25 de octubre