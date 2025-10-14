Un empleado murió durante tiroteo en restaurante Taco Bell

Monroe, NC.- La comunidad de Indian Trail vive momentos de conmoción tras un violento tiroteo ocurrido la noche del lunes 13 de septiembre en un restaurante Taco Bell, que dejó como saldo la muerte de un empleado del local. La Oficina del Sheriff de Union County informó que el hecho se registró alrededor de las 8:49 p. m., cuando varias llamadas alertaron sobre disparos dentro del establecimiento.

Los agentes llegaron en pocos minutos y confirmaron que se había producido un tiroteo en el lugar. Tras evaluar la escena, las autoridades confirmaron que la víctima, un trabajador del restaurante, perdió la vida a causa de las heridas de bala. Ante esta situación, el caso pasó a ser investigado como un homicidio.

Según el informe preliminar, el sospechoso huyó del sitio en un vehículo inmediatamente después del ataque. Los detectives trabajan activamente para obtener la descripción tanto del responsable como del automóvil utilizado en la huida. Por el momento, no se ha revelado el posible motivo del crimen ni si existía algún vínculo entre el agresor y la víctima.

El restaurante y sus alrededores permanecen asegurados, mientras el Taco Bell involucrado continuará cerrado hasta que finalicen las pericias en el lugar. Las autoridades locales mantienen contacto con testigos y empleados del establecimiento con el objetivo de esclarecer las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

La Oficina del Sheriff aseguró que, pese al impacto del suceso, no existen indicios de una amenaza continua para los residentes de Indian Trail. Sin embargo, se reforzó la presencia policial en la zona para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Las autoridades instaron a cualquier persona que posea información sobre el hecho a comunicarse con la Oficina del Sheriff de Union County al (704) 283-3789 o con Union County Crime Stoppers al (704) 283-5600. Toda colaboración puede ser determinante para avanzar en la identificación del responsable y llevarlo ante la justicia.

Mientras continúa la investigación, Indian Trail enfrenta una pérdida que sacude la rutina de un vecindario caracterizado por su calma. La muerte de un trabajador en un hecho de violencia sin sentido deja un profundo pesar y un llamado urgente a la colaboración ciudadana para que este crimen no quede impune.

