Trump confirma otro ataque contra narcotraficantes que deja seis muertos

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 14 de octubre de un operativo militar en una embarcación sospechosa de narcotráfico, cerca de las costas de Venezuela.

En sus redes sociales, indicó que durante el procedimiento fueron asesinadas seis personas, quienes iban a bordo de la embarcación.

De la misma manera, divulgó con un video en blanco y negro, en el que se puede evidencia el momento en que un misil impacta y destruye la lancha.

De la misma manera, el primer mandatario precisó que la operación, autorizada bajo sus poderes de Comandante en Jefe. Fue ejecutada por órdenes del Secretario de Defensa en la zona de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), en aguas internacionales.

📹 ON VIDEO: This morning, President Trump ordered a strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization conducting narcotrafficking. The strike was conducted in international waters, and six male narcoterrorists aboard the vessel were killed.

No dejó víctimas estadounidenses

Por otro lado, Trump vinculó a la nave estaba vinculada a una organización terrorista, operaba en una ruta de tráfico de drogas conocida y transportaba narcóticos al momento de ser atacada. La inteligencia estadounidense habría confirmado el contenido ilícito de la embarcación.

Asimismo, el presidente Donald Trump destacó que el ataque no dejó víctimas entre las fuerzas estadounidenses.

Es de mencionar, que el gobierno de Donald Trump desde hace varias semanas activó un operativo en el mar Caribe, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico. El cual según es dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro.

