Salud Pública insta a vacunarse por brote de sarampión en SC

Mecklenburg, NC.- El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg anima a los padres a asegurarse de que sus hijos tengan al día sus vacunas, especialmente la triple vírica (MMR), ante el brote de sarampión que continúa en el Condado Spartanburg, Carolina del Sur. Hasta el momento, se han confirmado ocho casos asociados a este brote y más de 150 niños no vacunados se encuentran en cuarentena.

“Mientras nuestros vecinos lidian con un brote creciente de sarampión, es importante que todos en nuestra comunidad tomemos medidas para proteger la salud y prevenir un brote”, declaró el Dr. Raynard Washington, director del Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg. Los padres deben asegurarse de que sus hijos estén al día con sus vacunas, y los profesionales de la salud, las escuelas y las guarderías deben conocer los signos y síntomas del sarampión para aislar a tiempo los posibles casos y prevenir una mayor propagación. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave, y nuestra mejor herramienta para protegernos es la vacunación.

El año pasado, se confirmó un caso de sarampión en el condado Mecklenburg, el primero en Carolina del Norte desde 2018. Este año se ha identificado un caso de sarampión en el estado. En el ámbito nacional, se han registrado más de 1500 casos de sarampión y 44 brotes este año, una cifra superior a la de años anteriores.

El sarampión es una enfermedad viral que puede causar graves complicaciones y se propaga fácilmente. Los síntomas incluyen fiebre, secreción nasal, tos, sarpullido y enrojecimiento ocular. Alrededor del 90 % de las personas no vacunadas que se exponen al sarampión se infectan. Y aproximadamente una de cada cinco personas en Estados Unidos que contraen sarampión será hospitalizada. Los niños deben recibir dos dosis de la vacuna triple vírica (MMR): la primera entre los 12 y los 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años. Una dosis de la vacuna tiene una eficacia del 93 % para prevenir el sarampión y dos dosis, del 97 %.

En caso de exposición al sarampión, si un niño no está vacunado o no ha tenido sarampión previamente, podría ser excluido de la escuela durante 21 días o más para prevenir una mayor propagación y garantizar su seguridad.

Lee también: Primer caso de sarampión identificado en Carolina del Norte

Si presenta síntomas de sarampión, llame a su médico, clínica o servicio de urgencias de inmediato. Es importante llamar a un centro de salud antes de ir para obtener instrucciones y prevenir una mayor propagación del sarampión.

La vacuna triple vírica está ampliamente disponible en proveedores de atención médica y farmacias en todo el condado Mecklenburg, y se ofrece de forma gratuita o a bajo costo en la Clínica de Inmunización de Salud Pública del Condado Mecklenburg.

Video: CINCO AEROPUERTOS EN EEUU ESTÁN EN ALERTA POR SARAMPIÓN.