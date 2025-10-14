Robo, persecución y doble accidente en Morganton

Morgaton, NC.- La noche del sábado 11 de octubre de 2025 en Morganton, NC, se convirtió en una escena de caos luego de un insólito incidente que involucró un accidente de tránsito, el robo de un vehículo oficial y una persecución que terminó con un segundo choque.

Poco antes de las 11:00 p.m., los equipos de emergencia del condado Burke y el cuerpo de bomberos de Salem Fire & Rescue acudieron a un llamado por un siniestro vial cerca del salón de eventos Hidden Hill Wedding Venue, ubicado en Burkemont Road. Al llegar, los rescatistas encontraron un Toyota Camry azul fuera de la carretera, en un terraplén.

Mientras los paramédicos y bomberos atendían la emergencia, a Arthur Andrés Hoyle II, de 62 años y residente de Southport, lo vieron subiendo al vehículo de un primer respondedor y huyendo del lugar. La acción inmediata de los oficiales permitió iniciar una persecución por la zona montañosa.

Minutos después, Hoyle perdió el control del vehículo robado y volvió a accidentarse en otro terraplén cercano. Los agentes descendieron al lugar del siniestro, pero el sospechoso ya no se encontraba dentro del automóvil. Tras un intenso rastreo por la zona, las autoridades lo localizaron en la base de la montaña y procedieron a detenerlo sin resistencia.

El hombre presentaba lesiones leves, por lo que fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado Burke lo llevaron ante la autoridad judicial, donde quedó formalmente acusado de robo de vehículo motorizado en grado de delito grave.

La fianza de Hoyle se fijó en 40.000 dólares asegurados, y su audiencia judicial se programó para el 13 de octubre de 2025.

Durante las investigaciones, la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte mantuvo cerrada Burkemont Road durante varias horas, mientras los peritos analizaban ambas escenas del accidente. En las labores de atención y búsqueda también participaron el Departamento de Seguridad Pública de Morganton, EMS del Condado Burke, Rescate del Condado Burke y el cuerpo de bomberos de Salem.

El suceso generó conmoción en la comunidad local, donde los equipos de emergencia se reconocen por su labor en salvar vidas, no por ser víctimas de un acto delictivo en plena operación.

