Republicanos acusan a demócratas de prolongar el cierre del gobierno

Washington.- Los republicanos han señalado al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y a los demócratas del Senado por negarse a reabrir el gobierno federal.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson en un comunicado, en el que indicó que esta decisión se debe a su intento de complacer a su «ala radical», a pesar de que la Cámara de Representantes ha aprobado una resolución continua «limpia» para financiar los servicios esenciales.

Reiteró que el presidente Trump y los republicanos del Congreso respaldan unánimemente este plan, que busca mantener el gobierno en funcionamiento.

De la misma manera, destacó que los demócratas han prolongado el cierre para satisfacer a su «base radical», obligando a sus propios miembros a tomar decisiones cada vez más impopulares.

El texto hace referencia a una declaración de Chuck Schumer, quien supuestamente afirmó que cada día del cierre «se vuelve mejor» para los demócratas, y menciona que activistas de izquierda como Ezra Levin y David Hogg han aplaudido su postura.

Destaca que estadounidenses rechazan el cierre de gobierno

Por otro lado, hizo mención a una encuesta de Harvard CAPS/Harris, en el indica que el 70% de los estadounidenses se opone al cierre y el 65% considera que los demócratas deberían aceptar la propuesta republicana. La misma encuesta indica que el 55% de los encuestados cree que los demócratas están prolongando el cierre solo para «complacer a su base».

Asimismo, señaló que una encuesta de Morning Consult muestra un aumento en el porcentaje de votantes, especialmente independientes, que culpan a los demócratas en el Congreso por el cierre.

Por último, concluyó que los demócratas están manteniendo el gobierno cerrado para protegerse de sus propios «activistas radicales» y hace un llamado a Schumer y a los demócratas del Senado para que se unan a los republicanos y pongan fin a la paralización del gobierno en beneficio de los estadounidenses.

