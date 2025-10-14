Investigan homicidio en la cuadra 1300 Winding Branch Court

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 1300 Winding Branch Court en North Division.

Homicide Investigation in the North Division. See full release: https://t.co/TyglZP3Zz0 pic.twitter.com/Wb8vfLW9dM — CMPD News (@CMPD) October 13, 2025

El miércoles 8 de octubre, aproximadamente a las 11:51 p.m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por tiroteo en una vivienda ocupada (SIOD) en la cuadra 1300 Winding Court Branch. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina, Peter Batista Fana, de 51 años de edad, quien presentaba una herida de bala. El personal médico trasladó a Fana a un hospital con lesiones que ponían en peligro su vida.

Lee también: ICE detiene a un migrante indocumentado acusado de múltiples homicidios

El jueves 9 de octubre, Fana fue declarado fallecido en el hospital.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a Víctimas y MEDIC también colaboraron.

Se ha notificado el fallecimiento de Fana a sus familiares más cercanos.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso.

Lee también: Investigan homicidio de un hombre en North Division

El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251008-2251-01.

Video: ADOLESCENTES HISPANOS SEÑALADOS DE HOMICIDIO