Beaufort, SC.- La madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, un tiroteo dentro del establecimiento Willie’s Bar and Grill, ubicado en el 7 de Dr. Martin Luther King Jr. Drive, en St. Helena, dejó un saldo de cuatro personas muertas y varios heridos. La Oficina del Sheriff de Beaufort County mantiene una investigación activa para esclarecer las circunstancias que rodearon el violento suceso que sacudió a la comunidad.

Poco antes de la 1:00 a. m., varias llamadas al número de emergencia alertaron sobre disparos en el interior del bar. Los agentes acudieron de inmediato y, al llegar al lugar, encontraron múltiples víctimas con heridas de bala y otras lesiones. Equipos médicos y de rescate trabajaron para asistir a los heridos, mientras la policía aseguraba el área y comenzaba la recolección de pruebas.

La Oficina del Forense de Beaufort County identificó a las víctimas fatales como A’shan’tek Milledge, de 22 años y residente de Burton; Amos Gary, de 54 años y oriundo de St. Helena; Chiraad Smalls, de 33 años, y Kashawn Glaze, de 22 años, ambos de Beaufort. Las cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar.

El Sheriff del Condado informó que el equipo de investigación trabaja para identificar a los responsables y determinar si el tiroteo surgió por una confrontación previa o un ataque planificado. Los detectives analizan grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de personas que se encontraban en el bar al momento del suceso.

Las autoridades locales agradecieron la cooperación de los vecinos y testigos que han aportado información y material audiovisual relevante para el caso. También reconocieron la paciencia de la comunidad frente a la conmoción que generó el crimen. “Apreciamos profundamente el apoyo de quienes se han acercado con datos o videos que puedan ayudarnos a entender esta tragedia”, señaló un vocero de la Oficina del Sheriff.

Las investigaciones continúan y los oficiales mantienen contacto con personas de interés relacionadas con el hecho. Cualquier ciudadano que posea información puede comunicarse con el sargento maestro investigador Duncan al 843-255-3418 o escribirle al correo TDuncan@BCGov.net.

Finalmente, quienes deseen mantener el anonimato pueden enviar sus aportes a través de la aplicación P3 Tips, ingresar al sitio tipsbft.com o llamar al 844-TIPS-BFT (844-847-7238). La Oficina del Sheriff reiteró que cada detalle puede ser clave para lograr justicia y devolver la tranquilidad a St. Helena, una comunidad que hoy lamenta profundamente la pérdida de cuatro de sus residentes.