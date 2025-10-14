Dos festivales a disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville

Charlotte, NC.- Hay dos festivales que puede disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville. El Festival de la Manzana del Condado Lincoln está programado para el sábado 18 de octubre de 2025, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la intersección de Aspen y Main Street en Lincolnton, NC. Configure su GPS en 115 W. Main Street, Lincolnton, NC.
Siga el evento de Facebook para obtener actualizaciones.
El festival incluye:
- Entretenimiento en vivo
- vendedores de artesanías
- Concurso de la Reina de la Manzana
- Actividades para niños
- productores de manzanas
- mercado de agricultores
- Más
27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 16 al 18 de octubre
En cuanto al Pineville Fall Fest se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en Jack D. Hughes Park, 513 Main Street, Pineville, NC.
- Jueves 16 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Viernes 17 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Sábado 18 de octubre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
El festival incluye:
- Música en vivo
- Vendedores de artes y artesanías
- Atracciones de carnaval
- Concurso de chile
- Escenario infantil
- Concurso de comer pasteles
- Espectáculo de leñadores
- Concurso de disfraces de perros Howl-O-Ween, jueves 16 de octubre a las 8:30p.m.
- Concurso de disfraces de Halloween para niños el viernes 17 de octubre a las 8:30p.m.
- Fuegos artificiales el sábado por la noche y más.
La entrada es gratuita, pero hay que pagar para acceder a los paseos.