Dos festivales a disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville

Charlotte, NC.- Hay dos festivales que puede disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville. El Festival de la Manzana del Condado Lincoln está programado para el sábado 18 de octubre de 2025, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la intersección de Aspen y Main Street en Lincolnton, NC. Configure su GPS en 115 W. Main Street, Lincolnton, NC.

El festival incluye:

Entretenimiento en vivo

vendedores de artesanías

Concurso de la Reina de la Manzana

Actividades para niños

productores de manzanas

mercado de agricultores

27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 16 al 18 de octubre

En cuanto al Pineville Fall Fest se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en Jack D. Hughes Park, 513 Main Street, Pineville, NC.

Jueves 16 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes 17 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 18 de octubre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

El festival incluye: Música en vivo

Vendedores de artes y artesanías

Atracciones de carnaval

Concurso de chile

Escenario infantil

Concurso de comer pasteles Lee también: 7 formas de vivir el otoño en Charlotte en 2025 Espectáculo de leñadores

Concurso de disfraces de perros Howl-O-Ween, jueves 16 de octubre a las 8:30p.m.

Concurso de disfraces de Halloween para niños el viernes 17 de octubre a las 8:30p.m.

Fuegos artificiales el sábado por la noche y más.

La entrada es gratuita, pero hay que pagar para acceder a los paseos.

