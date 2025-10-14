martes, octubre 14, 2025
Modified date:

Dos festivales a disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville

Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Hay dos festivales que puede disfrutar en otoño: Lincoln y Pineville.  El Festival de la Manzana del Condado Lincoln está programado para el sábado 18 de octubre de 2025, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la intersección de Aspen y Main Street en Lincolnton, NC. Configure su GPS en 115 W. Main Street, Lincolnton, NC.

Lee también: Opción Fin de Semana: Festivales de otoño

Siga el evento de Facebook para obtener actualizaciones.

El festival incluye:

  • Entretenimiento en vivo
  • vendedores de artesanías
  • Concurso de la Reina de la Manzana
  • Actividades para niños
  • productores de manzanas
  • mercado de agricultores
  • Más

27.º Festival Anual de Otoño de Pineville, del 16 al 18 de octubre

En cuanto al Pineville Fall Fest se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en Jack D. Hughes Park, 513 Main Street, Pineville, NC.

  • Jueves 16 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • Viernes 17 de octubre: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • Sábado 18 de octubre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

El festival incluye:

  • Música en vivo
  • Vendedores de artes y artesanías
  • Atracciones de carnaval
  • Concurso de chile
  • Escenario infantil
  • Concurso de comer pasteles

Lee también: 7 formas de vivir el otoño en Charlotte en 2025

  • Espectáculo de leñadores
  • Concurso de disfraces de perros Howl-O-Ween, jueves 16 de octubre a las 8:30p.m.
  • Concurso de disfraces de Halloween para niños el viernes 17 de octubre a las 8:30p.m.
  • Fuegos artificiales el sábado por la noche y más.

La entrada es gratuita, pero hay que pagar para acceder a los paseos.

Video: Otoño,🍂 🍁 una de las mejores temporadas. #fall #autumn

