DHS alerta sobre amenazas contra personal de ICE y CBP

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alertó que ha obtenido inteligencia creíble que indica que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales, han puesto precios a la cabeza de personal de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En un comunicado, explicaron que estas redes criminales han emitido instrucciones explícitas a simpatizantes en EE. UU., incluyendo a pandillas callejeras en Chicago, para vigilar, acosar y asesinar a agentes federales.

Redes ubicadas en diversas ciudades

Señalaron que la inteligencia detalla una operación sofisticada que incluye:

Redes de observadores: En barrios como Pilsen y Little Village en Chicago, miembros de pandillas como los Latin Kings han desplegado «observadores» en tejados con armas de fuego y radios. Estos individuos rastrean los movimientos de los agentes en tiempo real para coordinar emboscadas.

Sistema de recompensas escalonado: Los cárteles han distribuido un programa de recompensas con pagos que aumentan según el rango del agente y la acción tomada:

$2,000 por recopilar inteligencia o publicar información personal de agentes.

$5,000 a $10,000 por secuestro o agresión no letal.

Hasta $50,000 por el asesinato de oficiales de alto rango.

De la misma manera, DHS indica que grupos como Antifa en Portland y Chicago han proporcionado apoyo logístico, como doxing de identidades de agentes e interferencia en el terreno para proteger a individuos vinculados a cárteles de la deportación.

Al respecto, la secretaria Kristi Noem condenó estos actos, declarando que «estas redes criminales no solo se resisten al estado de derecho, sino que están librando una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades. No retrocederemos ante estas amenazas».

