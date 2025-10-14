Detalles del Charlotte FC vs Philadelphia Union

Charlotte, NC.- El Charlotte FC se enfrentará al Philadelphia Union en el Bank of America Stadium el 18 de octubre a las 6:00 p.m. en la Noche de Agradecimiento a la Afición. Los primeros aficionados en llegar recibirán una camiseta de edición limitada de regalo, presentada por Ally, mientras The Crown juega su último partido de la temporada regular.
You and your friends can be living the suite life on October 18th with the help of @rugsdotcom 🙌
Enter now for your chance to win!https://t.co/Nt8VKTDXEy
— x – Charlotte FC (@CharlotteFC) October 14, 2025
Lee también: Charlotte FC asegura el partido de playoffs en casa con victoria sobre DC
Inicio: 6:00 p. m. ET
Transmisión: MIRA EN APPLE TV – PASE DE TEMPORADA DE LA MLS
¡Disfruta del Pase de Temporada de la MLS ! Suscríbete en la app de Apple TV y mira la temporada 2025, incluyendo la Leagues Cup y los Playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal.
- Socios Abonados revisen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.
Para obtener más información sobre el Pase de Temporada de la MLS, haga clic aquí .
El partido se volverá a transmitir localmente el lunes a las 11:00 p.m. en WMYT.
Lee también: La tarjeta roja desbarata la derrota del Charlotte FC ante el CF Montreal
Escuchar:
Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); WOLS 106.1 FM (ESP)
Para obtener más información sobre Streaming/Radio, haga clic aquí .
Míralo con fans:
¿No puedes ir al partido? ¡ Haz clic aquí para acceder a la Red de Bares 2025 y disfruta del partido con aficionados de Carolina del Norte y Carolina del Sur!