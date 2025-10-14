Detalles del Charlotte FC vs Philadelphia Union

Charlotte, NC.- El Charlotte FC se enfrentará al Philadelphia Union en el Bank of America Stadium el 18 de octubre a las 6:00 p.m. en la Noche de Agradecimiento a la Afición. Los primeros aficionados en llegar recibirán una camiseta de edición limitada de regalo, presentada por Ally, mientras The Crown juega su último partido de la temporada regular.

Lee también: Charlotte FC asegura el partido de playoffs en casa con victoria sobre DC Inicio: 6:00 p. m. ET

Socios Abonados re visen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.

Para obtener más información sobre el Pase de Temporada de la MLS, haga clic aquí .