martes, octubre 14, 2025
Modified date:

Detalles del Charlotte FC vs Philadelphia Union

DEPORTES
14
Cortesía: Charlotte FC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Charlotte FC se enfrentará al Philadelphia Union en el Bank of America Stadium el 18 de octubre a las 6:00 p.m. en la Noche de Agradecimiento a la Afición. Los primeros aficionados en llegar recibirán una camiseta de edición limitada de regalo, presentada por Ally, mientras The Crown juega su último partido de la temporada regular.

Lee también: Charlotte FC asegura el partido de playoffs en casa con victoria sobre DC

Inicio: 6:00 p. m. ET

Transmisión: MIRA EN APPLE TV – PASE DE TEMPORADA DE LA MLS

¡Disfruta del Pase de Temporada de la MLS ! Suscríbete en la app de Apple TV y mira la temporada 2025, incluyendo la Leagues Cup y los Playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal.

  • Socios Abonados revisen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.

Para obtener más información sobre el Pase de Temporada de la MLS, haga clic aquí .

El partido se volverá a transmitir localmente el lunes a las 11:00 p.m. en WMYT.

Lee también: La tarjeta roja desbarata la derrota del Charlotte FC ante el CF Montreal

Escuchar:

Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); WOLS 106.1 FM (ESP)

Para obtener más información sobre Streaming/Radio, haga clic aquí .

Míralo con fans:

¿No puedes ir al partido? ¡ Haz clic aquí para acceder a la Red de Bares 2025 y disfruta del partido con aficionados de Carolina del Norte y Carolina del Sur!

Video: Charlotte FC contra DC United en partido inaugural

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
