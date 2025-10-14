Condenan atentado armado contra dos activistas venezolanos en Colombia

Bogotá.- Dos activistas venezolanos que se encontraban asilados en Colombia, fueron atacados el lunes 13 de octubre con armas de fuego en Bogotá, Colombia.

A través de los medios de comunicación se conoció que los venezolanos fueron identificados como el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez, quienes se encuentran fuera de peligro tras ser trasladados a una clínica.

Tras el atentado, la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado calificó de una «grave agresión» no solo contra las víctimas, sino contra la labor de defensa de los derechos humanos en la región.

Machado solicitó al gobierno colombiano una investigación «exhaustiva» para esclarecer los hechos y exigió que se tomen las medidas necesarias para proteger a los venezolanos exiliados en el país ante la amenaza de la persecución política transnacional.

#URGENTE‼️ Denuncio y condeno el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez (@yendrive) y Luis Peche (@LuisPecheVE), perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.… https://t.co/NPnA8F38e6 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 13, 2025

Petro rechazó el ataque armado contra los venezolanos

Por su parte, en respuesta al ataque, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su país recibe a toda la «ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas».

Ver más: María Corina Machado Gana el Premio Nobel de la Paz 2025

De la misma manera, el mandatario colombiano enfatizó que su gobierno no hostiga a los migrantes por sus opiniones y anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará las medidas para proteger a los activistas de derechos humanos de cualquier nacionalidad.

Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará La UNP… https://t.co/dlj9xe6948 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

Por último, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado en redes sociales condenando el atentado. El organismo expresó su «rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación» contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

Además, pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación «pronta y exhaustiva» para dar con los responsables. La Defensoría destacó que Yendri Velásquez había acudido a ellos en busca de protección internacional tras huir de la persecución en Venezuela.

Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 13, 2025

Video: “Amanelli: El Lago Coatepeque se proyecta al mundo desde EE.UU.”