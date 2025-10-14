Bondi celebra la eliminación de página que atacaba a agentes de ICE

Washington – La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi celebró el martes 14 de octubre la intervención del Departamento de Justicia (DOJ) que llevó a Facebook a eliminar la página de un grupo utilizado para divulgar información confidencial y promover ataques contra agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago.

Así lo anunció en sus redes sociales, donde denunció que «la ola de violencia contra el ICE ha sido impulsada por aplicaciones en línea y campañas en redes sociales diseñadas para poner en riesgo a los agentes del ICE simplemente por hacer su trabajo».

Today following outreach from @thejusticedept, Facebook removed a large group page that was being used to dox and target @ICEgov agents in Chicago. The wave of violence against ICE has been driven by online apps and social media campaigns designed to put ICE officers at risk… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 14, 2025

Destacó el trabajo del Departamento de Justicia

De la misma manera, destacó la colaboración entre el Departamento de Justicia y las empresas tecnológicas para erradicar las plataformas donde se incita a la violencia contra las fuerzas del orden federales.

En este sentido, la fiscal aseguró que las autoridades seguirán trabajando para proteger a los agentes del ICE. Quienes enfrentan amenazas constantes mientras cumplen con sus labores.

Es de mencionar, que el gobierno de Donald Trump ha denunciado en varias oportunidades las agresiones físicas contra agentes federales. Especialmente en las ciudades que son gobernadas por demócratas, en donde se han ejecutado redadas contra migrantes indocumentados.

