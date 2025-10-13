Trump pide indulto para Netanyahu en Israel

Israel.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el lunes 13 de octubre una petición directa al presidente de Israel, Isaac Herzog, que perdone al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Estas declaraciones las ofreció en una intervención inesperada ante el parlamento israelí tras su visita con motivo a la liberación de rehenes que se realiza desde la madrugada del lunes.

Trump describió a Netanyahu, quien enfrenta acusaciones de corrupción (aunque las audiencias se han pospuesto debido al conflicto), como un «líder sobresaliente» en tiempos de guerra. El presidente estadounidense le preguntó abiertamente a Herzog: «¿Le concederías un indulto a Netanyahu?».

Ver más: Trump anuncia acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Asimismo, medios de comunicación indicaron que el mandatario estadounidense ya había manifestado su aprecio por el liderazgo de Netanyahu, a quien calificó como «la persona indicada en el momento adecuado» para dirigir el país.

«Trabajando conmigo fue fantástico», añadió Trump, reafirmando su buena relación con el primer ministro.

President Donald J. Trump signs the guest book at the Knesset 🇺🇸🇮🇱 "This is my great honor – A great and beautiful day. A new beginning." pic.twitter.com/JZrhTm0JRU — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Elogió la fuerza del pueblo israelí

Por otro lado, en su discurso, Trump también destacó la fuerza del pueblo israelí, afirmando que «la historia de la feroz determinación israelí y el triunfo desde el 7 de octubre debería ser una prueba para el mundo entero de que quienes buscan destruir a esta nación están condenados a un amargo fracaso».

.@POTUS: "The God who once dwelled among His people in this city still calls us, in the words of Scripture, to turn from evil and do good, to seek peace and pursue it." pic.twitter.com/eje68UKUDM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

«En los últimos dos años, he conocido a muchas familias de israelíes secuestrados. Los he mirado a los ojos y he visto las peores pesadillas de su sufrimiento. Pero también he visto algo más: el hermoso AMOR de la gente… el amor que te da el coraje para seguir adelante a través de miles de años de persecución y represión, y emerger con el Corazón de David”, afirmó Trump en su discurso.

.@POTUS: "Over the past two years, I've met many of the families of Israelis taken hostage… I have looked into their eyes, and seen the worst nightmares of their suffering. But I have also seen something else—the beautiful LOVE of the people… the love that gives you the… pic.twitter.com/zhYAVslLwW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

Datos de interés

Es de mencionar, que el Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes vivos que permanecían en poder de Hamás en la Franja de Gaza fueron liberados y ya se encuentran en territorio israelí, lo que pone fin a un angustiante período de cautiverio.

Mientras que Hamás indicó en un comunicado que esta acción reafirma su compromiso con el acuerdo y busca asegurar que Israel cumpla con sus obligaciones pactadas.

PROMISES KEPT 🎗️🤍 Emotional moments out of Israel as hostages Rom Broslavski, Nimrod Cohen, and Eitan Horn were welcomed home by the IDF. pic.twitter.com/U1E8aZEG3r — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Video: Bomberos de Charlotte impulsan la prevención a través de la enseñanza.