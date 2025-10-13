Países clave sellan acuerdo para garantizar la paz en Gaza

Egipto.- Representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía suscribieron el lunes 13 de octubre una declaración conjunta, actuando como garantes de un acuerdo de paz sobre Gaza.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la firma tuvo lugar en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, días después de que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás entrara en vigor.

La Casa Blanca en sus redes sociales publicó el video en el que se observan a los líderes mundiales firmando el acuerdo, para así terminar la guerra en el medio oriente.

HISTORIC MOMENT. President Donald J. Trump, alongside the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey, signs the Gaza Peace Plan for peace in the Middle East. pic.twitter.com/depaxQO8g2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Trump reitera que el acuerdo se va a cumplir

Durante el evento el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el documento contiene «normas y disposiciones» que aseguran la implementación del pacto, el cual, según dijo, «se va a cumplir».

De la misma manera, Trump celebró el consenso internacional, declarando que se ha logrado «lo que todos decían que era imposible: por fin, tenemos paz en Medio Oriente».

.@POTUS: We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with bloodshed, hatred, and terror…For this same reason, we also agreed that Gaza’s reconstruction requires that it be de-militarized… pic.twitter.com/vWwq6NQ2W2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

Además el primer mandatario subrayó que el respaldo a Gaza debe enfocarse en ayudar a la población, evitando «financiar cualquier cosa que tenga que ver con derramamiento de sangre, odio y terror». Por ello, los países acordaron que la reconstrucción de la Franja de Gaza deberá ser un proceso de desmilitarización.

.@POTUS: "The momentous breakthrough that we're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza—with God’s help, it will be a new beginning for an entire, beautiful, Middle East… we can build a region that's strong, and stable, and prosperous, and united in… pic.twitter.com/Tr46ahrPKi — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

En este sentido, Trump concluyó su alocución con una visión optimista, asegurando que este «avance trascendental» no es solo el fin de un conflicto, sino «un nuevo comienzo para todo un hermoso Medio Oriente», con el objetivo de construir una región «unida en el rechazo del camino del terror».

