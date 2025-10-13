martes, octubre 14, 2025
Países clave sellan acuerdo para garantizar la paz en Gaza

INTERNACIONALES
Países clave sellan acuerdo para garantizar la paz en Gaza
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Egipto.- Representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía suscribieron el lunes 13 de octubre una declaración conjunta, actuando como garantes de un acuerdo de paz sobre Gaza.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la firma tuvo lugar en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, días después de que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás entrara en vigor.

La Casa Blanca en sus redes sociales publicó el video en el que se observan a los líderes mundiales firmando el acuerdo, para así terminar la guerra en el medio oriente.

Trump reitera que el acuerdo se va a cumplir

Durante el evento el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el documento contiene «normas y disposiciones» que aseguran la implementación del pacto, el cual, según dijo, «se va a cumplir».

De la misma manera, Trump celebró el consenso internacional, declarando que se ha logrado «lo que todos decían que era imposible: por fin, tenemos paz en Medio Oriente».

Además el primer mandatario subrayó que el respaldo a Gaza debe enfocarse en ayudar a la población, evitando «financiar cualquier cosa que tenga que ver con derramamiento de sangre, odio y terror». Por ello, los países acordaron que la reconstrucción de la Franja de Gaza deberá ser un proceso de desmilitarización.

En este sentido,  Trump concluyó su alocución con una visión optimista, asegurando que este «avance trascendental» no es solo el fin de un conflicto, sino «un nuevo comienzo para todo un hermoso Medio Oriente», con el objetivo de construir una región «unida en el rechazo del camino del terror».

