Raleigh, NC.- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y Action for Healthy Kids anunciaron recientemente los ganadores de los Premios de Incentivo de Comidas Saludables (HMI). Catorce distritos escolares de Carolina del Norte recibieron el reconocimiento con los Premios Trailblazer o Innovation HMI.

Pionero del desayuno Escuelas del condado Catawba

Innovación en Educación Nutricional Escuelas del condado Bertie Escuelas del condado Buncombe Escuelas del condado Haywood Escuelas del condado Jackson Escuelas del condado New Hanover Escuelas del condado Pitt

Innovación en la preparación de comidas escolares Escuelas del condado Craven Escuelas públicas de Elizabeth-City Pasquotank Escuelas de la ciudad de Elkin Escuelas del condado Graham Escuelas del condado Hoke Escuelas del condado Yadkin

Pionero en almuerzos pequeños y/o rurales Escuelas del condado Beaufort



Como parte de un acuerdo de cooperación para desarrollar e implementar la Iniciativa HMI del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, Action for Healthy Kids ha trabajado para reconocer y celebrar a los distritos escolares de todo el país que han implementado cambios operativos para mejorar la calidad nutricional de sus comidas escolares, así como a los distritos escolares que involucran a estudiantes y familias en la educación nutricional y en la planificación y preparación de comidas escolares nutritivas. Los galardonados serán reconocidos en la próxima Cumbre virtual de HMI en noviembre.

Lee también: Elegibilidad para comidas gratuitas o a precio reducido del SNAP

Los Premios HMI se ofrecieron en dos categorías: Pionero o Innovación. La Serie de Premios Pionero destaca a los distritos escolares que están abriendo camino con cambios graduales en los menús escolares para cumplir con las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2020-25, específicamente para reducir el sodio en el almuerzo escolar y los azúcares añadidos en el desayuno escolar. La Serie de Premios a la Innovación destaca enfoques únicos e innovadores que no se utilizan tradicionalmente en las escuelas, así como los logros de los distritos escolares para involucrar a los estudiantes y las familias en la oferta de comidas nutritivas.

Estos distritos escolares están trabajando para superar los estándares de nutrición escolar. Los distritos escolares pueden solicitar los Premios de Reconocimiento si participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) o el Programa de Desayunos Escolares (SBP). Para obtener más información y ver la lista completa de ganadores de los Premios HMI, visite el sitio web de HMI .

La Oficina de Nutrición Escolar del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte es la agencia estatal que administra el Programa de Desayuno Escolar, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el Programa de Frutas y Verduras Frescas, el Programa Especial de Leche, el Programa de Refrigerios Extraescolares y los Programas de Nutrición de Verano (Comida SUN) con la asistencia federal del USDA. Puede encontrar más información sobre los Programas de Nutrición Escolar y de Verano en Carolina del Norte en el sitio web de la Oficina de Nutrición Escolar .

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o venganza por actividades previas de derechos civiles.

Lee también: Pautas de seguridad alimentaria para reuniones festivas saludables

La información del programa podría estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidad que necesiten medios de comunicación alternativos para obtener información del programa (por ejemplo, braille, letra grande, audio, lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o al USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el denunciante debe completar el Formulario AD-3027, Formulario de Queja por Discriminación en el Programa del USDA, que puede obtenerse en línea en [Inglés] (Formulario de Queja por Discriminación en el Programa) o en [Español] (Formulario de Queja por Discriminación en el Programa ), o en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992 o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante, así como una descripción por escrito de la presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 o la carta completa deben entregarse al USDA antes de:

Correo

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles

1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410; o

Fax:

(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o

Correo electrónico:

Program.Intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Video: Consejos saludables para el cuidado del corazón