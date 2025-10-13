Charlotte, NC.- La madrugada del domingo 12 de octubre de 2025 dejó una nueva tragedia en las calles de Charlotte. Un accidente de tránsito ocurrido en la cuadra 9900 Nations Ford Road cobró la vida de un joven hispano de 18 años e hirió gravemente a tres personas más, según el CMPD.

El hecho se registró cerca de las 3:28 a. m., cuando dos vehículos colisionaron con fuerza en una zona residencial. Agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir múltiples reportes de un fuerte impacto.

En el siniestro perdió la vida el hispano Nixon Umanzor, de 18 años, quien viajaba junto a otros jóvenes que también son latinos. Carlos Josué Vásquez, de 18 años, y Esme Guido, de 22, fueron trasladados de urgencia al hospital Atrium Health-Main, donde permanecen internados con heridas graves. Los médicos mantienen un pronóstico reservado mientras continúan los esfuerzos por estabilizar su estado.

Una cuarta persona, identificada como Geraldine Craig Jackson, de 86 años, también formó parte del accidente, aunque no sufrió lesiones. La mujer se encuentra fuera de peligro y colabora con las autoridades en el proceso de investigación.

Agentes de la división de tránsito del CMPD analizan las causas del choque. Los peritos trabajan en la reconstrucción de los hechos para determinar si existieron factores como exceso de velocidad, consumo de alcohol o distracción al volante. Las autoridades no han emitido aún un informe oficial, pero mantienen la zona bajo observación mientras recopilan testimonios y evidencias.

Vecinos del área expresaron conmoción por el impacto y lamentaron la pérdida de un joven con toda la vida por delante. La comunidad hispana se unió en mensajes de solidaridad hacia las familias afectadas.

El Departamento de Policía pidió prudencia a los conductores y recordó la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando el riesgo de accidentes aumenta.

Charlotte vuelve a enfrentar una dolorosa pérdida en sus calles. Las familias de las víctimas esperan respuestas y justicia, mientras los investigadores buscan esclarecer lo que provocó el fatal choque en Nations Ford Road.

