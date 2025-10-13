Los Panthers recuperaron el balón, perdiendo 17-10, con 3:39 por jugar en la primera mitad. Lograron una serie ofensiva de nueve jugadas que culminó en un gol de campo. Pero en segunda y 9 en la yarda 36 de Dallas, Bryce Young lanzó un pase a la izquierda a Xavier Legette . Mientras lo derribaban, el receptor de segundo año lanzó un pase lateral a Rico Dowdle . El corredor echó a correr y fue rápidamente rodeado por todos los defensores que se acercaron al balón. El balón fue golpeado, rodó por el suelo durante unos segundos y Legette saltó sobre él en medio de la pelea.