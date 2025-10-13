Charlotte, NC.- Dave Canales enfatiza los detalles del partido de los Panthers. Son los detalles los que hacen a un equipo exitoso, predica el entrenador, los que permiten a un equipo superar una mala jugada y lograr una buena victoria y que, en última instancia, ganan un partido.
El domingo 12 de octubre, en la victoria de los Panthers por 30-27 contra los Cowboys, hubo aspectos que jugaron un papel importante. En una jugada, la falta de detalles fue casi perjudicial. Después de una victoria, la situación puede provocar risas, ya que Carolina no perdió un partido. Aun así, fue una lección para el joven entrenador.
Cerca del final de la primera mitad, los Panthers estaban avanzando, tratando de anotar puntos en un juego de una posesión, y tal vez incluso duplicarlo ya que recibirían el balón para comenzar la segunda mitad también.
Hacerlo también fue crucial, considerando que los Cowboys llegaron a la semana como los mejores de la liga en anotar en los últimos dos minutos de la mitad y al final del juego.
«Intentamos estropearlo», admitió Canales.
Los Panthers recuperaron el balón, perdiendo 17-10, con 3:39 por jugar en la primera mitad. Lograron una serie ofensiva de nueve jugadas que culminó en un gol de campo. Pero en segunda y 9 en la yarda 36 de Dallas, Bryce Young lanzó un pase a la izquierda a Xavier Legette . Mientras lo derribaban, el receptor de segundo año lanzó un pase lateral a Rico Dowdle . El corredor echó a correr y fue rápidamente rodeado por todos los defensores que se acercaron al balón. El balón fue golpeado, rodó por el suelo durante unos segundos y Legette saltó sobre él en medio de la pelea.
En resumen, la jugada resultó en una pérdida de 9 yardas, seguida de un empate técnico para determinar si habría una escapada de 10 segundos. Cuando los Panthers entraron corriendo al vestuario unos minutos después, los entrenadores estaban hablando con Legette sobre la posibilidad de usar una jugada lateral en esa situación cuando Dowdle intervino y asumió la responsabilidad de lo sucedido.
«Hablé con Xavier sobre el lateral derecho en esa situación. Es algo que no está dentro de nuestras posibilidades», compartió Canales. «Rico se me acercó y me dijo: ‘Entrenador, eso fue culpa mía'».
¿Y la respuesta de Canales?
«Les dije: ‘Chicos, no se inventen nada'», compartió entre risas. «Simplemente juguemos nuestro fútbol. Avancemos el balón, nos pongamos en una mejor situación para el gol de campo, para poder aprovechar las jugadas que nos llevaron a ese punto».
«Fue una buena manera de recordarle al grupo: ‘Simplemente hagan su trabajo, con eso será suficiente'».
En los últimos dos minutos de la segunda mitad, los Panthers tuvieron la oportunidad de volver a mantener el balón fuera de las manos de los Cowboys y conseguir los puntos para la victoria. Después de que la defensa de los Panthers obligara a Dallas a despejar, Carolina recibió el balón en su propia yarda 14 con 6:07 por jugar.
A medida que avanzaba la serie ofensiva y el reloj se agotaba, existía el peligro inherente de anotar demasiado pronto, devolviendo así el balón a la ofensiva número uno de la NFL. Carolina cambió su posición en el campo gracias a que Legette recibió una bandera de interferencia de pase defensiva y algunos pases importantes a Tommy Tremble y Hunter Renfrow , este último en cuarta oportunidad .
Con menos de dos minutos restantes y Dowdle en la banda lidiando con calambres, el novato Trevor Etienne entró al partido. Los Cowboys pidieron un tiempo muerto, y Young aprovechó la oportunidad para asegurarse de que esta vez los detalles fueran correctos.
Los Cowboys jugaron una defensa más blanda, pero la advertencia/recordatorio de Young estaba presente en la mente de Etienne. Tras ganar una yarda en segunda y una, cayó al suelo. En la siguiente jugada, cuando se abrió paso por el hueco para ganar 11 yardas y llegar a la yarda 12 de los Cowboys, cayó de nuevo. Desde allí, Young pudo colocar el balón para Ryan Fitzgerald, quien anotó el gol de campo de 33 yardas que les permitió dejar en el terreno al rival.
El primer touchdown probablemente llegará, quizás incluso pronto, con el buen desempeño del juego terrestre de los Panthers. Pero el domingo se trató de los detalles, y ese detalle en particular ayudó a asegurar la victoria.
