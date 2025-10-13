La OMS advierte de un aumento en la resistencia a los antibióticos

Ginebra.- Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que en 2023, una de cada seis infecciones bacterianas tratadas en laboratorios era resistente a los antibióticos.

En un comunicado, detallaron que el estudio, divulgado alerta sobre el creciente peligro que representa la resistencia a los antimicrobianos (RAM), con un aumento anual promedio de hasta un 15% en los últimos cinco años.

Explicaron que los datos, recopilados de más de 100 países a través del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS) de la OMS, señalan que la resistencia se ha incrementado en un 40% en los antibióticos analizados.

Piden usar antibióticos de forma responsable

De la misma manera, indicaron que el informe, que monitorea a 22 antibióticos y ocho patógenos bacterianos, indica que las regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental son las más afectadas, con una de cada tres infecciones resistentes.

Acotaron que la Región de las Américas, por su parte, reporta un 1 de cada 7 infecciones con resistencia, una cifra ligeramente mejor al promedio global.

Por último, el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que «la resistencia a los antimicrobianos va más rápido que los avances en la medicina moderna».

Por ello, instó a los países a usar antibióticos de forma responsable y a fortalecer los sistemas de vigilancia, diagnóstico y tratamiento.

