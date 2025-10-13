José Daniel Ferrer García abandona Cuba a solicitud de EE.UU.

La Habana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el lunes 13 de octubre que el disidente José Daniel Ferrer García ha salido del país junto a su familia, con destino a Estados Unidos.

En un comunicado publicado en la página web, señalaron que la partida se produce tras una petición formal del gobierno estadounidense y la aceptación del propio Ferrer García.

El ministerio explicó en el escrito que la decisión se tomó luego de una «evaluación exhaustiva» por parte de la Fiscalía sobre la situación legal del opositor. Además destacaron que la salida se realizó bajo el debido proceso y la aplicación de las leyes cubanas.

Permanecía bajo prisión provisional

De la misma manera, señalaron que Ferrer García había recibido un beneficio de excarcelación anticipada en enero de 2025, pero este le fue revocado en abril debido a «reiterados quebrantamientos de las obligaciones».

Es de mencionar, que el opositor permanecía bajo prisión provisional, acusado de un nuevo delito, antes de que la Fiscalía decidiera modificar la medida cautelar y permitir su salida del país.

En este sentido, el gobierno cubano reiteró su «compromiso inquebrantable» con la aplicación de la ley y la defensa de su soberanía frente a lo que califica como «campañas de descrédito».

