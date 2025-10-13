Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 5009 Beatties Ford Road en North Division.

El domingo 12 de octubre, aproximadamente a las 7:07 p. m., los agentes respondieron a una agresión con una llamada de servicio por arma letal en la cuadra 5009 Beatties Ford. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina con una herida de bala. MEDIC declaró a la víctima fallecida en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a Víctimas y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Barnett es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251012-1907-00.

