ICE detiene a un migrante indocumentado acusado de múltiples homicidios

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la detención de un migrante indocumentado, vinculado en dos homicidios en Estados Unidos.

En un comunicado, indicaron que el detenido identificado como Savin Seng, es un inmigrante de Camboya, miembro de la pandilla Asian Boys.

Destacaron que Seng era buscado por el asesinato de una mujer en Victoria, Texas, y de otro hombre en California.

De la misma manera, indicaron que el 3 de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturaron a Seng tras una breve persecución, luego de que presuntamente asesinara a una mujer en Texas.

Señalaron que durante el arresto, las autoridades le incautaron un arma de fuego cargada y un cargador con 32 rondas adicionales, lo que le ha valido una acusación federal por posesión ilegal de un arma por parte de un extranjero.

Era buscado por las autoridades de California

Asimismo, el DHS señaló que el migrante tiene cargos por homicidio en Texas. Además, era buscado en California por el presunto asesinato de un hombre en 2022 y cuenta con un largo historial delictivo que incluye dos condenas por robo, asalto con un arma mortal y violencia doméstica.

En este sentido, la subsecretaria Tricia McLaughlin, indicó que «las múltiples víctimas de Savin Seng en California y Texas deberían estar vivas hoy, pero este depravado criminal ilegal y pandillero les arrebató la vida de forma salvaje».

«Nuestro mensaje es claro: los criminales ilegales deben irse AHORA. Si no lo hacen, los perseguiremos, arrestaremos y podrían terminar en CECOT o en un tercer país» acotó.

Por último, el DHS señaló que Seng había recibido una orden de deportación en 2016, pero permaneció en el país de forma ilegal.

