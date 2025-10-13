Gobernadora Hochul declara “Estado de Emergencia” por tormenta en New York

New York.- La gobernadora Kathy Hochul declaró un estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester debido a una poderosa tormenta del nordeste que amenaza la región.

A través de sus redes sociales, indicó que la medida busca preparar a las autoridades para ayudar a los gobiernos locales ante los inminentes riesgos de inundaciones, fuertes vientos y cortes de energía.

En este sentido, en el comunicado, la gobernadora instó a los residentes a «mantenerse alerta y tomar medidas ahora para prepararse», mientras los equipos estatales se alistan para responder a la emergencia.

Due to the ongoing nor’easter, I’m declaring a State of Emergency for NYC, Long Island, & Westchester. We’re ready to assist local partners as damaging winds & heavy rain move in, with the potential for flooding & power outages. Stay vigilant & take steps now to prepare. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 12, 2025

Autoridades en alerta por posibles inundaciones

Por otro lado, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (NYSDHSES) informó en sus redes sociales que la tormenta costera continuará afectando la zona con lluvias de hasta 2 pulgadas y vientos de hasta 55 mph.

The coastal storm will continue to bring impacts to NYC & Long Island coastal areas through this afternoon. 1-2" of localized heavy rain & high winds up to 55 mph are expected. A Coastal Flood Warning is in effect through 8 PM. Monitor your forecast and sign up for alerts. pic.twitter.com/DU0McBHGAE — NYS Div. of Homeland Security & Emergency Services (@NYSDHSES) October 13, 2025

Ver más: Detienen a sospechoso del incendio de Palisades en Los Ángeles

Indicaron que se ha emitido una “Alerta de Inundación Costera” que estará vigente en las próximas horas.

Por último, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, agradeció a la gobernadora Hochul por su colaboración y aseguró que los equipos locales están trabajando «las 24 horas del día» con el estado para garantizar la seguridad de los neoyorquinos.

Thank you, @GovKathyHochul and your team, for working with us to keep New Yorkers safe during this storm. All our teams here locally are working around the clock with our state partners to ensure New Yorkers are informed and safe. We’ll continue to keep you updated as new… https://t.co/BAyQuCn5Bi — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 12, 2025

Video: Prevención al alcance: El uso correcto del Extintor.