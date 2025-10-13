martes, octubre 14, 2025
Modified date:

Gobernadora Hochul declara “Estado de Emergencia” por tormenta en New York

ESTADOS UNIDOS
30
Gobernadora Hochul declara “Estado de Emergencia” por tormenta en New York
Foto: Cortesía X @nysdotli
Maria Gabriela Perez

New York.- La gobernadora Kathy Hochul declaró un estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester debido a una poderosa tormenta del nordeste que amenaza la región.

A través de sus redes sociales, indicó que la medida busca preparar a las autoridades para ayudar a los gobiernos locales ante los inminentes riesgos de inundaciones, fuertes vientos y cortes de energía.

En este sentido, en el comunicado, la gobernadora instó a los residentes a «mantenerse alerta y tomar medidas ahora para prepararse», mientras los equipos estatales se alistan para responder a la emergencia.

Autoridades en alerta por posibles inundaciones

Por otro lado, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (NYSDHSES) informó en sus redes sociales que la tormenta costera continuará afectando la zona con lluvias de hasta 2 pulgadas y vientos de hasta 55 mph.

Ver más: Detienen a sospechoso del incendio de Palisades en Los Ángeles

Indicaron que se ha emitido una “Alerta de Inundación Costera” que estará vigente en las próximas horas.

Por último, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, agradeció a la gobernadora Hochul por su colaboración y aseguró que los equipos locales están trabajando «las 24 horas del día» con el estado para garantizar la seguridad de los neoyorquinos.

Video: Prevención al alcance: El uso correcto del Extintor.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
149,411FansMe gusta
20,325SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,500SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,244SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.