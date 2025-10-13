Festival Mint Hill Madness del 16 al 18 de octubre

Mint Hill, NC.- Mint Hill Madness es un festival que celebra la fundación de la ciudad. Tiene algo para todos en familia: comida deliciosa; buena música, desde country hasta rock; un fantástico carnaval familiar; y, por supuesto, un espectáculo de fuegos artificiales. Mint Hill Events Inc. ha estado trabajando arduamente para planificar este gran evento.

Mint Hill Madness se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025.

Horarios

Jueves 16 de octubre: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes 17 de octubre: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado 18 de octubre: de 11:00 p.m. a 10:00 p.m. Este día habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

El mismo sábado de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. se realizará el Mercado de Emprendedores Infantiles.

La entrada es gratuita. Se puede pagar por la comida, la bebida, las compras, los juegos y las atracciones.

Las pulseras con permiso de conducir estarán disponibles por $30 solo el jueves.

Puede ver la programación completa aquí.

Ubicación

Parque de veteranos de Mint Hill

8500 Fairview Rd

Mint Hill, Carolina del Norte 28227