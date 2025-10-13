Festival Mint Hill Madness del 16 al 18 de octubre

Mint Hill, NC.- Mint Hill Madness es un festival que celebra la fundación de la ciudad. Tiene algo para todos en familia: comida deliciosa; buena música, desde country hasta rock; un fantástico carnaval familiar; y, por supuesto, un espectáculo de fuegos artificiales. Mint Hill Events Inc. ha estado trabajando arduamente para planificar este gran evento.
Mint Hill Madness se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025.
Horarios
- Jueves 16 de octubre: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Viernes 17 de octubre: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Sábado 18 de octubre: de 11:00 p.m. a 10:00 p.m. Este día habrá un espectáculo de fuegos artificiales.
El mismo sábado de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. se realizará el Mercado de Emprendedores Infantiles.
La entrada es gratuita. Se puede pagar por la comida, la bebida, las compras, los juegos y las atracciones.
Las pulseras con permiso de conducir estarán disponibles por $30 solo el jueves.
Puede ver la programación completa aquí.
Ubicación
- Parque de veteranos de Mint Hill
- 8500 Fairview Rd
- Mint Hill, Carolina del Norte 28227
Acerca de Mint Hill Events
Mint Hill Events, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)3, compuesta por voluntarios, dedicada a brindar eventos seguros y familiares en un ambiente saludable y artístico en el municipio de Mint Hill, fomentando el orgullo comunitario y la participación cívica. Mint Hill Events, Inc. también se encarga de planificar eventos para celebrar, promover, mejorar, preservar y apoyar la participación comunitaria.
Este es un evento insignia de Mint Hill Events, Inc. y regresa cada otoño al Parque Conmemorativo de Veteranos de Mint Hill.
También hay que destacar que este festival celebra la fundación del municipio y se encarga de la planificación y ejecución de todos los eventos organizados por el municipio de Mint Hill, incluyendo la serie de conciertos de verano (Noches de Diversión Familiar y Música y Cervezas), la Tarde Tina Ross en el Parque, el Concurso de Decoración de Espantapájaros, Madness Pop-Up, el Desayuno Anual de Veteranos, el Desfile Anual de Navidad con Iluminación del Árbol, y el Festival de Música Navideña.