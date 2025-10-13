FBI busca pistas sobre tiroteo masivo en Misisipi

Misisipi.- La Oficina de Campo del FBI en Jackson anunció que ha habilitado un portal web para que el público envíe videos, fotos y cualquier otro material digital que pueda ayudar en la investigación del tiroteo masivo ocurrido el 11 de octubre en Leland, Misisipi.

En un comunicado publicado en su portal web, señalaron que las autoridades anticipan más arrestos en relación con el incidente.

Recordaron que el suceso tuvo lugar alrededor de la medianoche del viernes en la intersección de Fourth Street y North Main Street. La investigación preliminar sugiere que la violencia se desató a raíz de una disputa entre varias personas.

FBI prestando apoyo

Acotaron que si bien las autoridades locales están a cargo del caso, el FBI está ofreciendo asistencia federal.

En este sentido, señalaron que para quienes tengan grabaciones de video o multimedia del incidente, se les anima a subirlas al sitio web fbi.gov/lelandmshomecomingshooting. Todas las pistas y el material digital pueden ser enviados de forma anónima.

Por último, el comunicado, instó a cualquier persona con información relevante que no sea un archivo digital puede contactar al FBI de Jackson a través del número 1-800-CALL-FBI o enviar un tip en línea a tips.fbi.gov.

