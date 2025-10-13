Beaufort, SC.- La madrugada del 12 de octubre de 2025 se tiñó de luto en St. Helena, Condado Beaufort, cuando un tiroteo interrumpió la tranquilidad del bar Willie’s Bar and Grill, ubicado en 7 Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Poco antes de la una de la mañana, el Centro de Comunicaciones del Sheriff recibió múltiples llamados alertando sobre disparos en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron una multitud conmocionada y a varias personas heridas de bala. Según los primeros reportes, cientos de asistentes se encontraban en el establecimiento cuando comenzó el ataque. Testigos relataron que muchos corrieron hacia negocios y residencias cercanas en busca de refugio ante la ráfaga de disparos que sembró el pánico en la comunidad.

Lee también: Stein agradece a fuerzas del orden en Southport tras trágico tiroteo

Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado Beaufort trasladaron a varias víctimas a hospitales locales. Otras personas llegaron por sus propios medios para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que al menos veinte personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico. Cuatro víctimas perdieron la vida en el lugar del suceso.

La Oficina del Forense del Condado Beaufort se mantiene a cargo de la identificación de los fallecidos, cuyos nombres se divulgarán una vez que sus familiares sean notificados. Mientras tanto, el Sheriff del condado calificó el hecho como “un trágico y difícil incidente” e instó a la comunidad a mantener la calma mientras continúan las investigaciones.

Diversos organismos policiales, unidades de bomberos y equipos de emergencia trabajan de forma conjunta para esclarecer lo ocurrido y brindar apoyo a los afectados. La Oficina del Sheriff informó que ya se investiga a varias personas de interés vinculadas al caso, sin ofrecer mayores detalles por el momento.

Lee también: Once detenidos por el tiroteo en el que fue asesinado un niño de 9 años

Las autoridades pidieron colaboración a la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información relevante puede comunicarse con el sargento maestro de investigación Duncan al 843-255-3418. También pueden reportarse datos de manera anónima a través de Crime Stoppers del Condado Beaufort, mediante la aplicación P3 Tips, en el sitio web tipsbft.com o llamando al 844-TIPS-BFT (844-847-7238).

El condado permanece en alerta mientras los investigadores trabajan para esclarecer las causas de uno de los episodios más violentos ocurridos recientemente en la región.

Video: Tiroteo en Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, México