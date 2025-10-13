Charlotte, NC.- El béisbol más divertido y sorprendente del mundo llegará a la ciudad de Charlotte en 2026. Del 4 al 6 de junio, el Truist Field será escenario de una de las experiencias deportivas más esperadas: el Banana Ball, con los equipos Firefighters y Texas Tailgaters como protagonistas.

El evento promete tres días de pura emoción, risas y jugadas fuera de lo común, fiel al estilo que ha convertido al Banana Ball en un fenómeno internacional. Este formato innovador del béisbol rompe las reglas tradicionales del juego y apuesta por el entretenimiento total, con ritmo acelerado, interacción con el público y un ambiente de fiesta que atrae tanto a fanáticos del deporte como a quienes solo buscan pasar un buen rato.

Lee también: Banana Ball llega a Charlotte en 2025

Los organizadores abrieron la lista de lotería para boletos, una oportunidad única para quienes desean asegurar su lugar en este espectáculo. Los interesados pueden unirse antes del 1 de noviembre de 2025, fecha límite para participar en el sorteo.

Formar parte de la lista no garantiza el acceso a la compra, ya que las entradas se asignarán mediante un sorteo aleatorio. Quienes resulten seleccionados podrán continuar con el proceso de verificación y adquirir sus boletos oficialmente. La organización busca así ofrecer una oportunidad justa y transparente, dada la gran demanda que genera cada presentación del Banana Ball en las ciudades donde se presenta.

Charlotte se une a la lista de destinos que disfrutarán este formato revolucionario, conocido por su energía, su cercanía con los fanáticos y su capacidad de transformar un partido en un verdadero espectáculo de entretenimiento en vivo.

El Truist Field se prepara para recibir a miles de asistentes que disfrutarán de un ambiente familiar y vibrante, donde el deporte se mezcla con la creatividad y la diversión.

Lee también: Eventos en Kannapolis para toda la familia

Los fanáticos ya marcan sus calendarios para vivir una experiencia que va mucho más allá del béisbol tradicional. Entre música, humor, acrobacias y jugadas sorprendentes, el Banana Ball promete dejar huella en la Queen City y consolidar a Charlotte como una de las ciudades que mejor sabe celebrar el deporte con estilo y alegría.

Finalmente, puede obtener más información aquí.

Video: ¡EL BEISBOL REGRESA A CARLOTTE! PIEDMONT PRIDE ESTRENA EL TRUIST FIELD